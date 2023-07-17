Bütçe açığında yeni rekor

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 219,6 milyar lirayla rekor açık verdi.

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Bütçe dengesi mayısta 118,9 milyar lira fazla vermişti.

BloombergHT’nin aktardığına göre haziranda faiz dışı denge 182,3 milyar lira açık verdi. Mayısta faiz dışı fazla 221,6 milyar lira olmuştu.

Bütçe harcamaları 487,9 milyar lira oldu, mayısta 549,4 milyar lira olan bütçe gelirleriyse haziranda 268,2 milyar liraya geriledi.

Bütçe dengesi ilk yarıda 483,2 milyar lira açık verirken, faiz dışı açık bu dönemde 208 milyar lira olarak kaydedildi.