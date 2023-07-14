Ek bütçe Meclis’ten geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ek bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

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Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Ek bütçede en büyük pay 482,2 milyar lirayla AFAD‘a ayrıldı. AFAD’ı 279 milyar 750 milyon 936 lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı izledi.

Ek bütçeyle yılın son beş ayında elde edilmesi öngörülen vergi geliri, 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin lira olarak hesaplandı. Böylece 2023’te toplam 4 trilyon 350 milyar lira vergi toplanması hedeflenecek.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Meclis ekime kadar kapalı

Bu arada teklifin tümü oylamaya sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak, katkı veren herkese teşekkür etti, teklifin ‘ülkeye, millete hayırlı olmasını’ diledi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Sayın Yılmaz, çok öngörülü bir konuşma yaptınız, teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz” dedi.

Daha sonra oylamaya sunulan teklif kabul edildi.

Önder, birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.