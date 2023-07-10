Ek bütçe: Devletin yükü ‘taban’ın sırtında

Ek bütçedeki vergi kalemlerinden toplamda 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin lira elde edilmesi hedefleniyor. Vergi kalemlerinde en büyük paylardan biri Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) ait.

2023’ün son beş ayında ÖTV’den 307 milyar lira elde edilmesi beklenirken, iki katına çıkarılan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) de 32 milyar 662 milyon 87 bin lira gelir elde edilecek.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra öngörüldüğü gibi Meclis’e ek bütçe kanun teklifi sunuldu. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira olarak belirlenirken, en büyük pay 482,2 milyar lirayla AFAD‘a ayrıldı. AFAD’ı 279 milyar 750 milyon 936 lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı izledi.

Ek bütçeyle yılın son beş ayında elde edilmesi öngörülen vergi geliri, 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin lira olarak hesaplandı. Böylece 2023’te toplam 4 trilyon 350 milyar lira vergi toplanması hedeflenecek.

ÖTV 818 milyar liraya ulaşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis’e sunulan teklifle, ÖTV’den 307 milyar lira gelir elde edilecek. ÖTV’den elde edilecek gelirdeki aslan payı motorlu taşıtlara ilişkin olacak. Buna göre,

Motorlu taşıt alımından 142 milyar lira,

Akaryakıt ve doğalgazdan 112 milyar lira

Dayanıklı tüketim mallarından 22 milyar lira

Tütün ürünlerinden 20,3 milyar lira

İçkilerden 7,7 milyar lira

Kola gibi gazlı içeceklerden 2,3 milyar lira ÖTV toplanacak.

Böylece yılın toplamında elde edilen ÖTV miktarı 818 milyar liraya ulaşacak.

MTV 71,4 milyar lira

Öte yandan iki katına çıkarılan MTV’den de 32,7 milyar liralık gelir elde edilecek. Böylece bu yıl toplamda 71,4 milyar liralık MTV toplanmış olacak.

Gelir vergisinden 189,1 milyar lira ek gelirle birlikte bu yıl toplam gelir vergisi geliri 642,2 milyar liraya ulaşacak. Söz konusu 189,1 milyar liralık kısım, memur maaşları ve özel sektör çalışanlarının ücretlerinden elde edilecek.

Kurumlar vergisinden 166,3 milyarlık ek gelirle toplam gelir miktarı 785,4 milyar liraya ulaşacak.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden de 33,2 milyar liralık ek gelirle bu yıl elde edilecek gelir toplamda 108,3 milyar lira gelir elde edilecek.