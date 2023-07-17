Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Maalesef iktidar ortaya koyduğu devlet, diplomasi ve ekonomi yönetimiyle 28 Mayıs öncesini dahi mumla aratıyor” dedi.

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Karamollaoğlu, son dönemdeki fahiş zamlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Hükümetinin ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “Daha kötü yönetemezler diyorduk, yanılmışız” notuyla yayınladığı açıklamasında şunları kaydetti:

*Biz, seçimlerden önce “Devlet ve ekonomi bundan daha kötü yönetilemez” diyorduk, yanılmışız! Maalesef iktidar ortaya koyduğu devlet, diplomasi ve ekonomi yönetimiyle 28 Mayıs öncesini dahi mumla aratıyor.

*Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı, kötü yönetme maharetinde her gün yeni bir zirve yakalıyor. Meclis açılıp hükümet göreve başladığı günden bugüne, vatandaş açısından gelir azaltan-gider artıran, umut azaltan-kaygı artıran, nimet bitiren-külfet getiren kararların, kanunların ardı arkası kesilmiyor.

*Söz verip tutmamak, vadedip yapmamak, gerçeği saklamak, yolsuzluğu aklamak bakımından sicili kabarık bir hükümet ve ittifakın, son olarak akaryakıttaki ÖTV’yi yüzde 224 oranında artırması, pompa fiyatlarının 5 ila 6 TL civarında artmasına vesile olacak, yani benzin ve mazot yüzde 21-23 oranında pahalanacaktır.

*Yaşananlar 28 Mayıs öncesi ve sonrası şeklinde adeta bir milat oluşturdu. Ne yazık ki bugün AK Parti 28 Mayıs öncesi beyanlarının hakkını vermek yerine milletin hakkını yemek peşindedir. İktidara sesleniyorum! Yaptıklarınızı düzeltmek, yanlışlarınızı terk etmek için görünür bir çaba içine girmek zorundasınız. Aklınız ve fikriniz başka işlere; sadece yandaşlara kazandırmaya, ihale bitirmeye, yakınları kayırmaya çalışmamalı. Ne hikmetle milleti yoksulluktan kurtarmanın değil daha da yoksullaştırmanın peşindesiniz! Anlamak mümkün değil!