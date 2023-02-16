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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi

Depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi.

Deprem bölgesinde en az 61 bin 722 bina yıkılacak

Altılı masa deprem gündemiyle toplanacak

JP Morgan: Depremin bina ve altyapı maliyeti 471 milyar lira

İmar komisyonundaki AKP’linin konutları onlarca kişiye mezar oldu

Depremin hatırlattığı teknoloji: Sismik izolatör

Demirtaş’tan sesli mesajınız var: Hiç kimseden korkmayın

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş vasıtasıyla bir sesli mesaj yolladı. Mesajı Başak Demirtaş, Twitter’dan paylaştı.


‘Tek Yürek’ bağışlarının yarısı Erdoğan yönetimindeki Varlık Fonu’ndan

Depremzedeler için toplanan ‘Tek Yürek’ bağışlarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye Varlık Fonu’nun katkısı 52,5 milyar TL oldu.

İktisatçı Gürkaynak, ‘Tek Yürek’ kampanyasını tek kareyle anlattı

Kamu bankaları, iki ay önce ‘Hazine’den aldığı’ parayı bağışladı

Merkez Bankası eski başekonomisti: 30 milyar lira ‘bağış’ın riskleri var

Gelir İdaresi bağışların ‘vergiden düşülmediğini’ anlatmaya çalıştı

The Guardian yazarı deprem bölgesindeki ‘şeytan üçgeni’ni yazdı

Canlı yayında ‘sadaka şovu’ iktisatçıyı kızdırdı: Bu paranın üç ana kaynağı var

‘Bağış’la aynı saatlerde: Cengiz’in şirketine teşvik

Merkez Bankası, zaten Hazine’ye vereceği parayı ‘bağışlamış’

Kamu bankaları bağış nedeniyle ceza ödeyebilir

O sırada İkizdere’de: Cengiz’in makineleri işbaşında

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat, çifte depremin Türkiye’yi vurduğu bu günlerde taş ocağı çalışmalarına hız kesmeden sürdürdü.

Uzaktan eğitim: Erdoğan hatasını kabul etmiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iktidarın uzaktan eğitim kararınından vazgeçtiğini ama “Hata etmişiz” dememek için biraz bekleyeceğini yazdı.

Reuters: Bankalardan döviz ve altında alım satım farkını açmaları istendi

Merkez Bankası (MB) bankalarda döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın açılmasını istedi.

Açılışta hızlı yükselen borsada dalgalanma

Düzenlemeler sonrası dün yeniden açılan borsada yükseliş bugün de sürüyor. Endeks, açılışta yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin puanın üzerine çıkarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.

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Akşam Postası / 16 Şubat 2023

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