Gelir İdaresi bağışların ‘vergiden düşülmediğini’ anlatmaya çalıştı

Gelir İdaresi Başkanlığı, ortak televizyon yayınında toplanan bağışların vergiden düşüleceğinin konuşulması üzerine açıklama yaptı.

Daire, bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan yani vergiye tabi tutardan düşüldüğünü vurguladı.

Gelir İdaresi örnek hesap da yaptı. Bu hesaba göre bağış ve yardımlardan şirket gelirinin yüzde 4’ü kadar vergi düşülüyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nan yardımların matrahtan düşüldüğünü açıkladı. (AA)

Depremzedeler için dün akşam ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Program boyunca 115,1 milyar liralık bağış yapıldı.

Söz konusu bağışların şirketlerin vergisinden düşüleceği konuşulmaya başlamıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konu hakkında açıklama geldi. Açıklama şöyle:

*Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir. Sosyal medyada, bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir.

*Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.

*Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

*Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

*Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

*Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse 100.000 TL kazancı olan bir kurum 20.000 TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20.000 TL’yi indirecektir. Kalan 80.000 TL üzerinden % 20 oranında hesaplanan 16.000 TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000 TL’dir.