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Yaramazlara biraz batar!

İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon bülteni’nde bakanlıkla çelişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iki günde bir yayımladığı ‘dezenformasyon bülteni’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasını farklı aktardı.

Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 481 bin 865 bina ve bu binalarda yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birim (her bir ev, dükkan vb.) incelendi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birim ağır hasarlı ve yıkık olarak kaydedildi. Bunların tamamının yıkılması gerekiyor.

İletişim Başkanlığı’nın 15-16 Şubat’a ilişkin ‘dezenformasyon bülteni’ndeyse orta hasar, ağır hasar, acil ıkılacak ve yıkık bina sayısı toplam 9 bin 146 olarak kaydedildi. Kaynak olarak bakanlık gösterildi.

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