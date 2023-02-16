Deprem bölgesinde en az 61 bin 722 bina yıkılacak

Deprem bölgesindeki 10 şehirde en az 61 bin 722 bina yıkılacak.
Hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 481 bin 865 bina ve bu binalarda yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birim (her bir ev, dükkan vb.) incelendi.
61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birim ağır hasarlı ve yıkık olarak kaydedildi. Bunların tamamının yıkılması gerekiyor.
13 bin 917 binada yer alan 86 bin 673 bağımsız birim orta hasarlı, 121 bin 515 binada yer alan 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birim de hasarsız bulundu.
Seviyeler
İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:
- Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
- Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
- Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre şehir şehir durum şöyle:
Adana
İncelenen bina: 7 bin 724
İncelenen birim: 127 bin 269
Ağır hasarlı ve yıkık: 59 binada 1274 birim
Orta hasarlı: 304 binada 7 bin 270 birim
Az hasarlı: 1688 binada 38 bin 261 birim ı.
Adıyaman
İncelenen bina: 34 bin 578
İncelenen birim: 115 bin 46
Ağır hasarlı ve yıkık: 6 bin 990 binada 29 bin 703 birim
Orta hasarlı: 2 bin 613 binada 11 bin 179 birim
Az hasarlı: 11 bin 694 binada bulunan 38 bin 823 birim
Diyarbakır
İncelenen bina: 28 bin 969
İncelenen birim: 294 bin 814
Ağır hasarlı ve yıkık: 643 binada 6 bin 932 birim
Orta hasarlı: 718 binada 10 bin 95birim
Az hasarlı: 6 bin 725 binada 86 bin 925 birim
Elazığ
İncelenen bina: 3 bin 114
İncelenen birim: 30 bin 703
Ağır hasarlı ve yıkık: 3 bin 114 binada 30 bin 703 birim
Orta hasarlı: 138 binada 801 bağımsız birim
Az hasarlı: 1460 binada 15 bin 532 birim
Gaziantep
İncelenen bina: 156 bin 482
İncelenen birim: 586 bin 628
Ağır hasarlı ve yıkık: 12 bin 964 binada 31 bin 522 birim
Orta hasarlı: 4 bin 361 binada 17 bin 50 birim
Az hasarlı: 29 bin 471 binada 179 bin 149 birim
Hatay
İncelenen bina: 68 bin 116
İncelenen birim: 239 bin 142
Ağır hasarlı ve yıkık: 5 bin 248 binada 71 bin 735 birim
Orta hasarlı: 2 bin 827 binada 18 bin 146 birim
Az hasarlı: 17 bin 212 binada 62 bin 34 birim
Kahramanmaraş
İncelenen bina: 69 bin 577
İncelenen birim: 258 bin 523
Ağır hasarlı ve yıkık: 12 bin 980 binada 60 bin 51 birim
Orta hasarlı: 1058 binada 7 bin 671 birim
Az hasarlı: 20 bin 556 binada 99 bin 481 birim
Kilis
İncelenen bina: 6 bin 608
İncelenen birim: 31 bin 904
Ağır hasarlı ve yıkık: 812 binada 1224 birim
Orta hasarlı: 137 binada 1033 birim
Az hasarlı: 2 bin 208 binada 16 bin 296 birim
Malatya
İncelenen bina: 32 bin 344
İncelenen birim: 174 bin 293
Ağır hasarlı ve yıkık: 8 bin 365 binada 44 bin 996 birim
Orta hasarlı: 945 binada 6 bin 617 birim
Az hasarlı: 8 bin 960 binada 59 bin 825 birim
Osmaniye
İncelenen bina: 34 bin 797
İncelenen birim: 108 bin 162
Ağır hasarlı ve yıkık: 2 bin 531 binada 9 bin 595 birim
Orta hasarlı: 266 binada 2 bin 104 bağımsız birim
Az hasarlı: 8 bin 34 binada 40 bin 929 birim
Şanlıurfa
İncelenen bina: 39 bin 557
İncelenen birim: 229 bin 605
Ağır hasarlı ve yıkık: 466 binada 2 bin 725 birim
Orta hasarlı: 550 binada 4 bin 707 birim
Az hasarlı: 13 bin 507 binada 112 bin 399 birim