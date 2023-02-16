Deprem bölgesinde en az 61 bin 722 bina yıkılacak

Deprem bölgesindeki 10 şehirde en az 61 bin 722 bina yıkılacak.

Hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 481 bin 865 bina ve bu binalarda yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birim (her bir ev, dükkan vb.) incelendi.

61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birim ağır hasarlı ve yıkık olarak kaydedildi. Bunların tamamının yıkılması gerekiyor.

13 bin 917 binada yer alan 86 bin 673 bağımsız birim orta hasarlı, 121 bin 515 binada yer alan 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birim de hasarsız bulundu.

Seviyeler

İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:

Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.

Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı. Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.

Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor. Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre şehir şehir durum şöyle:

Adana

Fotoğraf: Reuters

İncelenen bina: 7 bin 724

İncelenen birim: 127 bin 269

Ağır hasarlı ve yıkık: 59 binada 1274 birim

Orta hasarlı: 304 binada 7 bin 270 birim

Az hasarlı: 1688 binada 38 bin 261 birim ı.

Adıyaman

Fotoğraf: Recep Karadoğan / Diken

İncelenen bina: 34 bin 578

İncelenen birim: 115 bin 46

Ağır hasarlı ve yıkık: 6 bin 990 binada 29 bin 703 birim

Orta hasarlı: 2 bin 613 binada 11 bin 179 birim

Az hasarlı: 11 bin 694 binada bulunan 38 bin 823 birim

Diyarbakır

Fotoğraf: AA

İncelenen bina: 28 bin 969

İncelenen birim: 294 bin 814

Ağır hasarlı ve yıkık: 643 binada 6 bin 932 birim

Orta hasarlı: 718 binada 10 bin 95birim

Az hasarlı: 6 bin 725 binada 86 bin 925 birim

Elazığ

İncelenen bina: 3 bin 114

İncelenen birim: 30 bin 703

Ağır hasarlı ve yıkık: 3 bin 114 binada 30 bin 703 birim

Orta hasarlı: 138 binada 801 bağımsız birim

Az hasarlı: 1460 binada 15 bin 532 birim

Gaziantep

Fotoğraf: AA

İncelenen bina: 156 bin 482

İncelenen birim: 586 bin 628

Ağır hasarlı ve yıkık: 12 bin 964 binada 31 bin 522 birim

Orta hasarlı: 4 bin 361 binada 17 bin 50 birim

Az hasarlı: 29 bin 471 binada 179 bin 149 birim

Hatay

Fotoğraf: AA

İncelenen bina: 68 bin 116

İncelenen birim: 239 bin 142

Ağır hasarlı ve yıkık: 5 bin 248 binada 71 bin 735 birim

Orta hasarlı: 2 bin 827 binada 18 bin 146 birim

Az hasarlı: 17 bin 212 binada 62 bin 34 birim

Kahramanmaraş

Fotoğraf: Reuters

İncelenen bina: 69 bin 577

İncelenen birim: 258 bin 523

Ağır hasarlı ve yıkık: 12 bin 980 binada 60 bin 51 birim

Orta hasarlı: 1058 binada 7 bin 671 birim

Az hasarlı: 20 bin 556 binada 99 bin 481 birim

Kilis

Fotoğraf: Reuters

İncelenen bina: 6 bin 608

İncelenen birim: 31 bin 904

Ağır hasarlı ve yıkık: 812 binada 1224 birim

Orta hasarlı: 137 binada 1033 birim

Az hasarlı: 2 bin 208 binada 16 bin 296 birim

Malatya

Fotoğraf: AA

İncelenen bina: 32 bin 344

İncelenen birim: 174 bin 293

Ağır hasarlı ve yıkık: 8 bin 365 binada 44 bin 996 birim

Orta hasarlı: 945 binada 6 bin 617 birim

Az hasarlı: 8 bin 960 binada 59 bin 825 birim

Osmaniye

Fotoğraf: AA

İncelenen bina: 34 bin 797

İncelenen birim: 108 bin 162

Ağır hasarlı ve yıkık: 2 bin 531 binada 9 bin 595 birim

Orta hasarlı: 266 binada 2 bin 104 bağımsız birim

Az hasarlı: 8 bin 34 binada 40 bin 929 birim

Şanlıurfa

Fotoğraf: AA

İncelenen bina: 39 bin 557

İncelenen birim: 229 bin 605

Ağır hasarlı ve yıkık: 466 binada 2 bin 725 birim

Orta hasarlı: 550 binada 4 bin 707 birim

Az hasarlı: 13 bin 507 binada 112 bin 399 birim