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Yaramazlara biraz batar!

HKMO raporuna göre şehir merkezlerinde yıkılan bina sayısı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Kahramanmaraşlı merkezli depremlerle ilgili ‘Afet Çalışma Ön Raporu’nu yayımladı. Raporda yıkılan bina sayısına yer verildi.

Kahramanmaraş. (Fotoğraf: Reuters)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.


Uydu görüntüleri ve güncel hava fotoğrafları üzerinden yapılan hızlı analizlere göre, tamamen yıkıldığı tespit edilen bina sayısı şöyle:

  • Nurdağı ve Islahiye, Gaziantep: 1000
  • İlçe merkezleri dahil Hatay: 1750
  • Kahramanmaraş şehir merkezi: 1000
  • Adıyaman şehir merkezi: 650
  • Malatya şehir merkezi: 461
  • Osmaniye şehir merkezi: 100

Raporda sayılarla ilgili şu not da düşüldü: “Bu sayılar farklı verilerle ve ileri analizlerle henüz doğrulanmamış olup bu konuda üyelerimizin ve komisyonlarımızın da içerisinde yer aldığı birçok gönüllü çalışmalar yürütülmektedir ve önümüzdeki günlerde diğer yerleşim yerleri ile birlikte nihai sayılar ortaya konacaktır.”

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