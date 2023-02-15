HKMO raporuna göre şehir merkezlerinde yıkılan bina sayısı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Kahramanmaraşlı merkezli depremlerle ilgili ‘Afet Çalışma Ön Raporu’nu yayımladı. Raporda yıkılan bina sayısına yer verildi.

Kahramanmaraş. (Fotoğraf: Reuters)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Uydu görüntüleri ve güncel hava fotoğrafları üzerinden yapılan hızlı analizlere göre, tamamen yıkıldığı tespit edilen bina sayısı şöyle:

Nurdağı ve Islahiye, Gaziantep: 1000

İlçe merkezleri dahil Hatay: 1750

Kahramanmaraş şehir merkezi: 1000

Adıyaman şehir merkezi: 650

Malatya şehir merkezi: 461

Osmaniye şehir merkezi: 100

Raporda sayılarla ilgili şu not da düşüldü: “Bu sayılar farklı verilerle ve ileri analizlerle henüz doğrulanmamış olup bu konuda üyelerimizin ve komisyonlarımızın da içerisinde yer aldığı birçok gönüllü çalışmalar yürütülmektedir ve önümüzdeki günlerde diğer yerleşim yerleri ile birlikte nihai sayılar ortaya konacaktır.”