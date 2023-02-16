‘Bağış’la aynı saatlerde: Cengiz’in şirketine teşvik

İktidarın gözdelerinden Cengiz Holding’e ait Eti Alüminyum’a Konya’da yapılacak proje için yatırım teşviki verildi.

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Holdingin sahibi Mehmet Cengiz’in 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” dediği duyulmuş, işadamı rakibini kastettiğini dile getirmişti. Cengiz’in şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sıklıkla kamu ihalesi kazanan şirketleri tanımlamak için kullanılan ‘beşli çete’nin içinde de anılıyor.

İktidarın ‘kıyak’ yapmaya doymadığı Cengiz’in 2005-2009 yıllarına ait 300 milyon dolarlık vergi borcu silinmişti. 2016’da da yaklaşık 425 milyon TL’lik vergi borcunun ‘sıfırlandığı’ öğrenilmişti.

Dün Mehmet Cengiz, depremzedelerle ilgili kampanyaya katılarak 3 milyar TL yardım yapacağını açıkladı.

Aynı saatlerdeyse Cengiz’e bir ‘kıyak’ daha geldi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Cengiz’e ait Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya’da yapılacak projeye yatırım teşviki sağlandı.

Şirketin yararlanacağı teşvikler şöyle: Yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 85 yatırıma katkı oranı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 75 milyon TL nitelikli personel desteği ve 200 milyon lirayı aşmayacak enerji desteği.

İktidardan en çok ihale alan şirketlerden olan Cengiz’in neredeyse her projesine teşvik sağlanıyor.