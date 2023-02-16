JP Morgan: Depremin bina ve altyapı maliyeti 471 milyar lira

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan, depremlerin bina ve altyapı maliyetinin 25 milyar dolar (471 milyar lira) seviyesinde olacağını tahmin etti. JP Morgan, Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde büyük yıkımlar yaşandı. Son güncellemeye göre can kaybı 36 bin 187.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremin etkilediği 11 şehirde 387 bin 410 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Orta hasarlı bina sayısı 11 bin 114. Buna karşılık 99 bin 300 bina az hasarlı, 180 bin 355 bina ise hasarsız. İncelenen binaların 50 bin 576’sı ağır hasarlı ya da yıkık.

JP Morgan tarafından yapılan deprem analizinde, fiziki maliyetin 471 milyar TL’yi aşacağı (Dün toplanan yardım 115 milyar lira) tahmin edildi.

Analizden öne çıkan maddeler şöyle oldu:

*Artan gıda fiyatları ve artan mali destekler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 43’ten yüzde 45’e revize ediyoruz.

*Ekonomik büyümenin birinci çeyrekte daha zayıf olmasını bekliyoruz, ancak konutların yeniden inşa edilmesi ikinci çeyrekte ve yılın ikinci yarısında toparlanma sağlayabilir.

*Bütçe açığının bu yıl GSYH’nin yüzde 4,5’i (önceki tahmin GSYH’nin yüzde 3,5’i) civarında olmasını bekliyoruz.

*Cari açığın GSYH’nin yüzde 3’ü oranında olmasını öngörüyoruz, ancak uluslararası yardım TL üzerindeki baskıyı telafi edebilir.

*Genişlemeci maliye ve kredi politikaları yakın vadede depremin etkisini azaltabilir.

Analizde ayrıca Merkez Bankası’nın gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek yüzde 8’e indireceği öngörüldü.