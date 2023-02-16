Demirtaş’tan sesli mesajınız var: Hiç kimseden korkmayın

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş vasıtasıyla bir sesli mesaj yolladı. Mesajı Başak Demirtaş, Twitter’dan paylaştı.

Selahattin Demirtaş. (HDP-Arşiv)

Demirtaş, sesli mesajında şunları söyledi:

*Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. ’Herekse geçmiş olsun’ diyeceğim ama bu acıların kolay geçmesi mümkün değil. Enkaz altında canlı ya da cansız hala çıkarılmayı beklerken sözlerime dikkat ederek konuşuyorum.

*Doğrusu kendimi zor tutuyorum. Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan yönetim rezaletini günlerce konuşsak da eksik kalır.

*Fakat şu an acilen sürdürmemiz gereken bir şey var, o da dayanışmayı ve yardımlaşmayı kesmemek, sürekli büyütmek.

*Bunca tarifsiz acının içinde içimi ısıtan bir şey var ki, kimin kim olduğuna bakmadan, herkesin birbirini insan olarak görüp milyonlarca kişinin seferber olmasıdır. Umut tam da buradadır işte; birbirimize sarılıp el ele verip bu enkazın altından beraberce çıkacağız.

*Hatay, Maraş, Adıyaman, Antep, Diyarbakır, Urfa, Kilis, Osmaniye, Adana’ya kadar ağır travma ve büyük yıkım yaşayan halkımıza tüm kalbimle selam sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Günlerdir acılar içinde onların mücadelesini izliyor ve dua ediyorum.

*Kalbimiz deprem bölgesindeki halkımızla, elinden geleni yapanlarla birlikte atıyor.

*Bu arada sessizce, köy köy dolaşıp yardım organize eden, malzeme dağıtan bütün gönüllülere, özellikle HDP’li, partili arkadaşlarıma, sanatçılara, belediyelere, meslek odalarına, sendikalara da selam gönderiyorum. Hepsini kutluyorum.

*Büyük dayanışma gösteren ayrımsız herkese minnet duymamız gerekir. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yardıma koşan kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm gönüllülere, karşısındakinin siyasi görüşüne bakmadan elini uzatan ülkemizin güzel insanlarına, umutlarımızı diri tuttukları için teşekkür ediyorum.

*Kimse merak etmesin, devran hiç durmadı, halen dönüyor. Hiç kimseden de korkmayın. Özgürlük hepimiz için her zamankinden yakındır. Yılmadan yorulmadan, dayanışmaya, kötülüğe karşı mücadele etmeye devam edelim. Elbet refaha, düze çıkacağımız günler de gelir. Allah büyüktür.