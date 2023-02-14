HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depremle ilgili yetersizliklerin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Demirtaş, ”Tek adam kendisi olduğuna göre, tüm sorumluluk Erdoğan’dadır. En büyük hesabı da halka vermek zorundadır” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şimdilik 31 bini aşkın insan hayatını kaybetti. İktidar, deprem bölgesiyle ilgili koordinasyon ve yardımlarda zayıf kaldı.

Diğer yandan iktidarın deprem öncesi bölgeyle ilgili hazırlık yapmamasına da eleştiriler var. Uzmanların yıllardır depremle ilgili uyardığı bölgede bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla tatbikat yapılmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen hazırlıkta yetersiz kalındı.

Üstelik imar affıyla da kaçak yapılara dokunulmadı.

Demirtaş, Gazete Duvar’daki yazısında hükümetin yetersizliklerine vurgu yaparak Erdoğan’ın ilk saniyeden itibaren koordinasyonu sağlamayıp dayanışmayı ön plana çıkarmak yerine farklı bir yol izlediğini belirtti.

Yazının son kısmı şöyle: ”Peki Erdoğan bunları yapmadı da ne yaptı? Kendi partisinin belediye başkanlarına tek tek telefon etti ama böyle yıkıcı bir depremde en etkili çalışabilecek dört büyükşehir belediyesinin de dahil olduğu tek bir muhalefet belediyesiyle bile konuşmadı. Halkın karşısına ancak gün ortasında çıktı ve hayatının en öfkeli konuşmalarından birini yaparak muhalefeti suçladı, ayrıştırdı, hakaret ve tehdit etti.

Depremzedelere 10 bin TL ve yeni ev vadetti. Sosyal medyayı kısıtladı. OHAL ilan etti. Yurtları boşaltıp üniversiteleri kapattı. Birkaç muhalefet liderini, o da sadece telefonla aradı, diğer liderlerle hiç iletişim kurmadı. Sivil, gönüllü yardımları engelledi.

Şerefsiz dedi, namussuz dedi, soysuz dedi, dedi de dedi… Şimdi siz söyleyin Allah aşkına, Erdoğan eleştirilere öfkelenmekte haklı mı? Madem Erdoğan tüm yetkileri kendisinde toplayıp tek adam oldu, tüm yapılması gerekenleri yapması gerekmez miydi? Çünkü bu sistemde hiç kimse Erdoğan’dan talimat almadan harekete geçmiyor.

Şimdi biz Erdoğan’ı sorumlu tutmayalım da kimi tutalım? Tek adam kendisi olduğuna göre, tüm sorumluluk Erdoğan’dadır. En büyük hesabı da halka vermek zorundadır. Ve bu, er ya da geç olacaktır.”