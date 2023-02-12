Demirtaş uyardı: Erdoğan en çılgın şeyleri yapabilir

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın otoritesinin sarsıldığını belirterek, “İşte tam da böyle zamanlar, Erdoğan’ın gözünü karartıp en çılgın şeyleri yaptığı zamanlardır. Ne yaparsa yapsın geri adım atmayın” dedi.

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde 10 şehir sarsıldı. Deprem bölgelerine günlerce müdahale edilmediği gerekçesiyle iktidara büyük öfke var.

Bu duruma dikkat çekip uyarılarda bulunan Demirtaş’ın, Twitter hesabındaki açıklaması şöyle:

“Otoritesi sarsıldı, makyajı döküldü, fiyakası bozuldu. Şimdi acilen ne kadar güçlü, ne kadar kudretli olduğunu göstermeye ihtiyacı var.

İşte tam da böyle zamanlar, Erdoğan’ın gözünü karartıp en çılgın şeyleri yaptığı zamanlardır. Ne yaparsa yapsın korkmayın, geri adım atmayın. Ülkenin geri kalanını da yıkmasına izin vermeyin. Beraber direnip beraber kazanacağız.

Şehirlerimizi yeniden ve çok sağlam şekilde inşa edeceğiz. Acıların içinden yeni bir yaşamı el ele vererek beraberce kuracağız. Yapacak daha çok iş var, yılmak yok, her şeyi dayanışma ile beraber yapacağız. Depremzedeleri asla ama asla yalnız bırakmayacağız.”