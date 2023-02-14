Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş, yabancı arama kurtarma ekiplerine ‘dünyanın tüm dillerinde’ teşekkür etti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak teşekkür etti.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 35 bin 418’e yükseldi. Depremin hemen ardından çok sayıda ülkeden destek için arama kurtarma ekipleri geldi.


Demirtaş, Erdoğan’ın daha önce Yunanistan’ı “Bir gece ansızın geliriz” diye tehdit etmesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diye meydan okudukları ne kadar ‘düşman’ varsa bir sabah ansızın yardıma geldiler. Yaralarımızı birlikte sarmayı sürdürürken dostlarımıza dünyanın tüm dillerinde teşekkürler. Thank you, Spas, Danke, Gracias, Șukran, Efharistó, Շնորհակալություն…”

Deprem

SON HABERLER

Deprem bölgesinde ishal ve uyuz vakaları başladı

Deprem bölgesinde ishal, üst solunum yolu ve uyuz vakalarının artışa geçmesi salgın endişesine yol açıyor. Özellikle tuvalet, banyo, temiz suya ihtiyaç sürüyor. Çocukluk çağı aşılarıyla difteri, tetanos ve kuduz aşılarının biran önce uygulanmaya başlanması gerekiyor.

Bakanlık duyurdu: Şehir şehir hasar tespit durumları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilk hasar tespit verilerine göre depremlerden en çok hasar alan ilçeler Gaziantep’in Nurdağı, Adıyaman’ın Merkez, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Hatay’ın Antakya ilçeleri oldu.