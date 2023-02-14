Demirtaş, yabancı arama kurtarma ekiplerine ‘dünyanın tüm dillerinde’ teşekkür etti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak teşekkür etti.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 35 bin 418’e yükseldi. Depremin hemen ardından çok sayıda ülkeden destek için arama kurtarma ekipleri geldi.

Demirtaş, Erdoğan’ın daha önce Yunanistan’ı “Bir gece ansızın geliriz” diye tehdit etmesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diye meydan okudukları ne kadar ‘düşman’ varsa bir sabah ansızın yardıma geldiler. Yaralarımızı birlikte sarmayı sürdürürken dostlarımıza dünyanın tüm dillerinde teşekkürler. Thank you, Spas, Danke, Gracias, Șukran, Efharistó, Շնորհակալություն…”