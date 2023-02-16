Reuters: Bankalardan döviz ve altında alım satım farkını açmaları istendi

Merkez Bankası (MB) bankalarda döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın açılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Reuters’a bilgi veren kaynaklar, Merkez Bankası’nın ayrıca bankaların müşterileriyle türev işlemlerinin maliyetini Borsa İstanbul’daki vadeli işlemlerin maliyeti olan yüzde 40 civarına taşımasını ya da işlemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’na (VIOP) taşımasını da istedi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre bu adımlar piyasadaki döviz talebini azaltmaya, türev işlemlerini de Borsa İstanbul’a yönlendirmeyi amaçlıyor.

Bankaların belirlediği kurlarda alış ve satış fiyatları arasında fark olabiliyor. Örneğin Yapı Kredi bankasının saat 16:50 itibariyle belirlediği bazı kurlar şöyle: