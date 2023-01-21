Merkez Bankası ‘güvence verdi’: Döviz kuru istikrarlı devam edecek

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Döviz kuru istikrarlı devam edecek” dedi. Kavcıoğlu, “Rezervlerimizdeki artış kura yansıyor” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl yabancı paralar karşısında yüzde 29,6 değer kaybeden Türk Lirası, bir süredir yatay seyrediyor.

Döviz piyasasında arz ve talep Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerle belirlenirken, piyasada bu sebeple son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

Dolar/TL ‘arka kapı’ satışlarıyla ağustos başından beri dar bir bantta seyrederek, 18’li seviyelerden 18,76’ya yaklaşık yüzde 4 yükseldi. İhracatçılarsa kurun daha yüksek olması, TL’nin her ay enflasyon kadar değer kaybetmesi gerektiğini savunuyor.

‘Sorun yok’

Dün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’yle görüşmesinden sonra konuşan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu özetle şunları kaydetti:

*Türkiye ekonomisi için yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz sektörlerle, bir istişare toplantısı.

*(Sektörün) sorularını aldık, bizim üzerimize düşen noktalarda neler yapabileceğimizi konuştuk.

*İhracat için 300 milyar dolarlık hedef kondu, dünyada resesyon endişesi azalıyor, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımıyoruz.

*Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor, kur istikrarlı devam edecek, burada bir sorun yok.

*Rezervlerimizdeki artış kura da yansıyor.

*Bankacılık sektöründe faizler şu an gayet iyi bir yerde, memnunuz.

‘Sorunları anlattık’

Gültepe’yse şunları söyledi:

*İstikrarlı kur ve istikrarlı enflasyonu düşünen, destekleyen taraftayız.

*(Toplantıda) ihracatla ilgili bilgilendirdik, 2023 hedeflerini, sektörlerin yaşadığı sıkıntıları istişare ettik; sorunları anlattık.