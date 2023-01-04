‘Sermaye kontrolü’ uygulaması ‘rezerv’ şüphesi yarattı: ‘Kur bir anda sıçrayabilir’

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, bankaların döviz tranferi için belgelendirme zorunluluğu istemesini bir tür ‘sermaye kontrolü’ olarak niteledi. Bunun aslında rezervlerin sanıldığı kadar iyi olmadığını gösterdiğini söyledi.

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Merkez Bankası’nın (MB) para transferi işlemleri hakkında veri toplamak için tüm bankalardan bilgi ve rapor istediği, bankaların da döviz transferiyle ilgili müşterilerden, ‘işlemin mahiyetini ve niteliğini’ belirten belgeyi zorunlu kıldığı ortaya çıkmıştı.

Garanti BBVA’daki bir iç yazışmanın sosyal medyada dolaşıma girmsiyle ortaya çıkan durum, kimi uzmanlarca ‘sermaye kontrolü’ olarak yorumlanmıştı.

‘Döviz kurunda bir sıçrama getirebilir’

Nasıl Bir Ekonomi’den Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Şatıroğlu da bunun ‘sermaye kontrolü’ anlamına geldiğini söyledi.

Şatıroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: ”Bir de tevsik işi çıktı. Bu tevsik işi şu demek sen bir yere para göndereceksen, canım istiyor diye gönderiyorum, döviz gönderiyorum diye bir şey yok. Canın istediği için gönderemezsin bir ödeme yapman gerekiyor. Ödeme yapıyorsan karşılığında bir fatura varsa, bir şey varsa onunla belgelendirebiliyorsan gönderebiliyorsun. Bu bir çeşit sermaye kontrolü. Bu aslında rezervlerin sanıldığı kadar iyi olmadığını gösteriyor. Merkez Bankası rezervleri iyiye gitmiş olabilir ama bir yerlerde kapanması gereken çok büyük açıklar var demek ki. Türkiye rezervi, yani ekonomi yönetiminin ihtiyacı olan rezerv demek ki iyi değil. Bu da hiç beklemediğimiz bir zamanda döviz kurunda bir sıçrama getirebilir.”

Rezerv düştü

Merkez Bankasının net rezervi sekiz haftalık yükselişin ardından 23 Aralık haftasında 1,46 milyar dolar gerilemişti.

Net rezervler temmuz başlarında 6,1 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra, MB’nin döviz rezervlerini artırıcı bir dizi önlemine rağmen dalgalı bir seyir izlemişti. Rezervler ekimin son haftasından itibaren aralıksız sekiz haftalık toparlanma kaydetti.