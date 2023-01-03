Garanti BBVA’dan ‘zorunlu’ açıklama: EFT, havale ve bono işlemlerinde aksama yok

Garanti BBVA, EFT ve yurt dışına havale işlemlerinde herhangi bir aksama olmadığını, bono alım satım işlemlerinin de müşterilerin talimatları doğrultusunda yapıldığını duyurdu.

Garanti BBVA açıklama yayımladı. (AA)

Garanti BBVA yönetimi açıklamasında, Merkez Bankası’nın (MB) para transferi işlemleri hakkında istatistiki verilerin toplanmasını sağlamak için istenen bilgi ve raporları geçen ay tüm bankalara bildirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu konuyla alakalı Garanti BBVA’daki iç bilgilendirme notunda, konuyla ilgisi olmayan bono alım satımına yönelik sehven hatalı bir ibareye yer verildiği belirtildi.

Bahsedilen iç yazışma sosyal medyada dolaşıma girmiş, kimi uzmanlar yazışmada anlatılanın ‘sermaye kontrolü’ anlamına geldiğini söylemişti.

Bono işlemlerinin, eskiden olduğu gibi devam ettiği belirtilen açıklamada, kamuoyunda herhangi bir yanlış algı oluşmaması adına açıklama gereği görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada EFTve yurt dışına havale işlemlerine dair de şunlar kaydedildi: “Gelen bilgilendirme uyarınca bazı transferlere ilişkin ek belge talep edilmektedir. Bankaların sorumluluğunda uygulanacak bu yeni raporlama ve bilgi taleplerinin sonucunda EFT ve yurt dışına havale işlemlerinde herhangi bir aksama, durdurma veya gecikme söz konusu değildir. İşlemler normal sürecinde devam etmektedir.”