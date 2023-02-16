İmar komisyonundaki AKP’linin konutları onlarca kişiye mezar oldu

AKP’li belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın müteahhidi olduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki site ve apartmanlar depremde yıkıldı.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği konutların sahibi Kaya aynı zamanda belediyenin imar komisyonunda görevli.

Yunus Kaya, 15 Şubat itibariyle gözaltına alındığı ya da tutuklandığı kamuoyuna açıklanan isimler arasında yer almıyor.

Yunus Kaya Apartmanı’nın enkazında 8 yaşındaki Semih Ege İnce 155 saat sonra kurtarılmıştı. ( AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 gün geçerken, yıkılan binaların müteahhitlerinin siyasi ilişkileri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

DW Türkçe’den Pelin Ünker bu isimlerden Nurdağı belediyesinin AKP’li meclis üyesi Yunus Kaya’yı araştırdı.

Yunus Kaya Apartmanı, CCK Apartmanı ve Yaşam Konutları, depremlerde yıkıldı. Yapılarda onlarca insan öldü ya da halen enkaz altında.

Üç yapı Gaziantep’te faaliyet gösteren CCK Grup tarafından çok yakın tarihlerde inşa edilmişti.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Yunus Kaya, belediyenin imar komisyonunda da görevliydi.

Yunus Kaya’nın Mayıs 2022’deki anahtar tesliminde fotoğraflayarak paylaştığı ‘Yaşam Konutları’ sakini Çakır Coşgun da dört kişilik ailesiyle enkaz altında yaşamını yitirdi. Coşgun bir ay önce buraya taşınmıştı.

Yunus Kaya’nın paylaşımı.

Coşgun’un yeğeni Mehmet Efe Coşgun’un verdiği bilgiye göre, amcasının yaşadığı Yaşam Konutları B Blok’tan sadece iki kişi sağ çıkarılabildi, geri kalanlarsa hayatını kaybetti.

Coşgun, “Yeni binaydı, daha amcam geçeli bir ay olmuştu. Prizler daha yeni takılıyordu. Asansör daha devreye girmemişti, o derece yeni binaydı” dedi.

Binanın müteahhidini tanıdıklarını, kendi babasının da Nurdağı belediye meclis üyesi olduğunu aktaran Coşgun, “Yunus Kaya yakalandı mı yakalanmadı mı bilmiyoruz. Kaya, belediye meclisinin imar komisyonundaydı. İmar komisyonu kendinden soruluyordu. 36 yaşındaydı. Petrolü vardı, çiftçilik yapıyordu. Buraların ihalesini de ilişkilerini kullanarak aldı” dedi.

Belediye başkanı ‘abisiymiş’

Yunus Kaya, “Abim” diyerek AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’la fotoğraflarını da paylaşmış. Kaya’nın mesajı şöyle: “Covid-19 testi pozitif çıkan kıymetli abim Nurdağı belediye başkanımız Ökkeş Kavak beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Rabbim rahatsızlığını hafif bir şekilde geçirmeyi nasip etsin inşallah…”