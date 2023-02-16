Kamu bankaları bağış nedeniyle ceza ödeyebilir

ANIL CAN TUNCER

Depremzedeler için yardım kampanyasına katılan kamu bankaları toplamda 41 milyar TL’lik bağış sözü verdi. Ama bu miktarlar, bankacılık kanununa aykırı.

Eski Ziraat Bankası yöneticisi Şenol Babuşcu, kamu bankalarının yasal sınırların üzerinden bağış yaptıklarını belirterek, herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde ceza alacaklarını söyledi.

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10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. En büyük bağışı 30 milyar TL ile Merkez Bankası yaptı.

Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da 1 milyar lira bağış sözü verdi.

Bankacılık kanunun 59’uncu maddesine göre bankaların bir mali yılda yapabilecekleri bağış miktarı özkaynaklarının binde 4’ünü aşamıyor.

En son açıklanan verilere göre bankaların özkaynakları şöyle:

Ziraat Bankası 168 milyar TL

Halkbank 75 milyar 122 milyon lira

Vakıfbank 107 milyar TL

Bu tabloya göre Ziraat Bankası’nın bir senedeki bağış miktarının 670 milyon TL’yi, Halkbank’ın 300 milyon TL’yi, Vakıfbank’ınsa 430 milyon TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank’ta yöneticilik yapmış Prof. Dr. Şenol Babuşcu da bu duruma dikkat çekti. Babuşcu, bankaların mevcut yasal düzenlemeye göre açıklanan bağışları yapması durumunda ceza ödeyeceklerini söyledi.