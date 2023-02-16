Erdoğan, bir yıl önce İskenderun’daki bazı bölgelerde afet riski kararını kaldırmış

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye verilerine göre deprem bölgesinde 214 bin 325 gebe bulunuyor ve bunların 23 binin 814’ünün bir ay içerisinde doğurması bekleniyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Güleser Karakoç güvenli doğum, anne ve bebek sağlığının korunması için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.