Erdoğan, bir yıl önce İskenderun’daki bazı bölgelerde afet riski kararını kaldırmış

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın depremden bir yıl önce Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararını kaldırdığını hatırlattı: “Demek ki deprem kader değilmiş.”
Resmi verilere göre 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi. Deprem 10 ili vururken, Hatay en çok etkilenen şehirlerden.
Antmen, Twitter’dan Erdoğan’ın 4 Şubat 2022’de imzaladığı cumhurbaşkanı kararını paylaştı.
Söz konusu kararda Erdoğan’ın Hatay İskenderun’da Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallerindeki ‘riskli alan’ ilan edilen bazı bölgeler hakkındaki kararı yürürlükten kaldırdığı yazıyor.
Antmen, şunları dedi: “Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!”