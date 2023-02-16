Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, bir yıl önce İskenderun’daki bazı bölgelerde afet riski kararını kaldırmış

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın depremden bir yıl önce Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararını kaldırdığını hatırlattı: “Demek ki deprem kader değilmiş.”

İskenderun Devlet Hastenesi. (Fotoğraf: AA)

Resmi verilere göre 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi. Deprem 10 ili vururken, Hatay en çok etkilenen şehirlerden.


Antmen, Twitter’dan Erdoğan’ın 4 Şubat 2022’de imzaladığı cumhurbaşkanı kararını paylaştı.

Söz konusu kararda Erdoğan’ın Hatay İskenderun’da Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallerindeki ‘riskli alan’ ilan edilen bazı bölgeler hakkındaki kararı yürürlükten kaldırdığı yazıyor.

Antmen, şunları dedi: “Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!”

SON HABERLER

Türkiye depreme kilitlenmişken: Soylu’nun müşaviri RTÜK’e atandı

Türkiye’nin gözünü kulağını Kahramanmaraş merkezli iki depremin yarattığı yıkıma çevirdiği günlerde Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun basın ve halkla ilişkiler müşaviri Sevilay Esen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) daire başkan yardımcılığına atandı.

Afet bölgesinde bir ayda yaklaşık 24 bin kadının doğum yapması bekleniyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye verilerine göre deprem bölgesinde 214 bin 325 gebe bulunuyor ve bunların 23 binin 814’ünün bir ay içerisinde doğurması bekleniyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Güleser Karakoç güvenli doğum, anne ve bebek sağlığının korunması için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

İlçe ilçe İBB deprem raporundan öne çıkanlar

Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üç yıl önce hazırladığı deprem raporu ilgi çekiyor. Diken, rapordan öne çıkanları ilçe ilçe derledi.