Akşam Postası / 16 Haziran 2022

Diyarbakır’da sekiz gündür gözaltında tutulan 16 gazeteci tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da gözaltına alınan 20 gazeteciden 16’sı sabaha karşı tutuklandı.

‘Sansür’ yasasıyla ‘korku iklimi’ hazırlığı: ‘Binlerce kişi soruşturulacak’

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Adalet Komisyonu’ndan geçen ‘sansür yasası’yla seçimden önce bir ‘korku iklimi’ yaratılacağını söyledi.

‘Beşli çete’ denince de kızıyorlar: Cengiz ve Kalyon’un kira borcu 20 yıl ertelenmiş

CHP’li Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı’nı işleten şirketlerin 2019-2021 arasında ödemesi gereken kira bedelinin 1 milyar 195 milyon avro olduğunu ancak bu paranın ödemesinin 2043’e kadar ertelendiğini söyledi.

Motorine zam: 30 TL’ye dayandı

Motorinin litre fiyatına 1,29 TL zam geldi.

Türkiye de istemişti: Sezgin Baran Korkmaz ‘öncelikli’ olarak ABD’ye iade edilecek

Avusturya Adalet Bakanlığı, Türkiye ve ABD tarafından ‘kara para aklama’dan aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘öncelikli’ olarak ABD’ye iade edilmesine karar verdi.

Bankacıdan Fed yorumu: TL için değer kaybı senaryosuna devam

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararı sonrası dolar/TL, 17,25 üstündeki yukarı yönlü direncini sürdürürken TL’de değer kaybının süreceği endişesi hakim.

ABD’li ajans Naci Ağbal’ı yazdı: Erdoğan’a karşı gelmişti; hatırası taze

ABD’li haber ajansı Bloomberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ anlaşmazlığı nedeniyle görevden aldığı eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın ekonomiyle ilgili yorumlarda bir sembol haline geldiğini yazdı.

AKP’li Kurtulmuş maziyi andı: Maalesef TL çok değerliydi, çok şükür uzaklaştık

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Türk Lirası’nın değerli olduğu günler için “Maalesef” dedi: “Çok şükür son yıllarda yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı.”

Kulis: CHP İstanbul il başkanlığı için üç isim öne çıktı

Kulislere göre parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu’nun yerine CHP İstanbul il başkanlığı için üç isim öne çıktı.

Konut fiyat artışında yeni rekor

Merkez Bankası’nın (MB) konut fiyat endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 127 artarak, veri tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Aylık bazda artıştaysa yüzde 10,2’le üçüncü en yüksek değer kaydedildi.

CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan: İstifa etmeyeceğim, ev sahibiyim

CHP’den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben istifa etmeyeceğim. Ben CHP’de kendimi ev sahibi olarak görüyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Çürük’ yanıtı: Paniktesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine “Çürük” diye küfreden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Paniktesin Erdoğan.”

Erdoğan’ın ‘cevap veremediği 10 soru’ pankart oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelttiği ancak yanıt alamadığı sorular dev bir pankart haline getirilerek genel merkez binasına asıldı.

Moskova, Suriye planını iptal etmesi için Ankara’yı ikna etmeye çalışıyor

Rusya’nın Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya’nın dün Kazakistan’daki görüşmelerde Türkiye’yi Suriye’ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

TFF’de yeni başkan Mehmet Büyükekşi: Ali Koç ‘FETÖ’ gerekçesiyle karşı çıkmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi başkanlığa seçildi.