Konut fiyat artışında yeni rekor

Merkez Bankası’nın (MB) konut fiyat endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 127 artarak, veri tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Aylık bazda artıştaysa yüzde 10,2’le üçüncü en yüksek değer kaydedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün konut satış istatistiklerini açıklamıştı. Türkiye genelinde konut satışları geçen yıl mayısa göre yüzde 107,5 artışla 122 bin 768 oldu. Bu en hızlı yıllık artış olarak kayıtlara geçmişti.

MB’nin endeksine göre, nisanda üç büyük şehirde yıllık artışsa şöyle oldu:

İstanbul yüzde 142,2

Ankara yüzde 130,9

İzmir yüzde 122,6

Aylık bazdaki artışsa şöyle: