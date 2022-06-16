‘Beşli çete’ denince de kızıyorlar: Cengiz ve Kalyon’un kira borcu 20 yıl ertelenmiş

CHP’li Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı’nı işleten şirketlerin 2019-2021 arasında ödemesi gereken kira bedelinin 1 milyar 195 milyon avro olduğunu ancak bu paranın ödemesinin 2043’e kadar ertelendiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı işletmesini İGA Ortak Girişim Grubu’nu oluşturan beş şirket almıştı. Ancak daha sonra İGA’daki Mapa İnşaat ve Limak İnşaat’ın hisseleri Cengiz Holding’le Kalyon Holding’e devredilmişti. Böylelikle Kalyon’un İGA’daki hissesi yüzde 55’e, Cengiz Holding’inse yüzde 45’e yükselmişti.

İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran ve bu sebeple muhalefet tarafından ‘beşli çete’ arasında gösterilen bu şirketlere İstanbul Havalimanı kira bedeli için de erteleme gelmiş.

Konuyla ilgili belgeleri paylaşan CHP’li Başarır şunları söyledi: “Bu yeni havaalanı değerlensin, iş yapsın diye Atatürk Havaalanı’nı kapattılar. Sabiha Gökçen Havaalanı’nı Türk Hava Yolları’nın uçuşuna kapattılar. Şu anda biliyorsunuz buradan yalnızca Anadolu Jet uçuyor. Neden yapıldı bunlar? Bu beyefendiler para kazansın diye. Bir şey daha gördük ama… 25 Ocak 2018’de İGA ile DHMİ arasında bir ek protokol yapılıyor. Bu ek protokolde İGA’nın yani bu beşli çetenin 2018, 2019, 2020 yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ödemesi gereken 1 milyar 195 milyon avroluk kira bedelinin 2042 ve 2043’e kadar ertelediler. Neden? Kimin parasını hangi hakla erteliyorsunuz? Bakın şu anda Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten iktidar bir kuruşa bile muhtaç durumda ama 25 yıl bu parayı ödemeyecekler. O şirketler 25 yıl kalacak mı? İflas mı edecek? Bu beyefendiler yaşayacak mı? Hiçbirini bilmiyoruz ama bugün memur maaşlarının ödenip ödenmeyeceği konuşuluyor.”