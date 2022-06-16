Moskova, Suriye planını iptal etmesi için Ankara’yı ikna etmeye çalışıyor

Rusya’nın Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya’nın dün Kazakistan’daki görüşmelerde Türkiye’yi Suriye’ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

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TASS ajansında yer alan habere göre Lavrentyev, “Suriye’yle olan sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştık, çünkü bu gerilimin tırmanmasına yol açabilir” dedi.

Rusya Suriye’nin hava sahasının bir bölümünü kontrol ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç hafta önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu’ndan da açıklama gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin operasyon başlatma planları hakkında ‘endişe’ duyduklarını açıklamıştı.