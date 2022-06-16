ABD’li ajans Naci Ağbal’ı yazdı: Erdoğan’a karşı gelmişti; hatırası taze

ABD’li haber ajansı Bloomberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ anlaşmazlığı nedeniyle görevden aldığı eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın ekonomiyle ilgili yorumlarda bir sembol haline geldiğini yazdı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de başkanlık sistemiyle birlikte kilit önemdeki kurumlarda yöneticilik yapanların görev süreleri kısaldı. Son dönemde Merkez Bankası’nda üç başkan değişti. En son değişimse geçen sene martta Naci Ağbal’ın görevden alınmasıydı.

Merkez Bankası başkanının bu kadar çabuk değiştirilmesi, para politikasında bir başıboşluk ve plansızlık işareti.

Bunun ötesinde Ağbal, AKP döneminde görev yapan Merkez Bankası başkanları arasında en sağduyulu kararları alabilen, geleneksel politikalardan ayrılmayan, etkin bir iletişim yapabilen, hükümet telkini ile savrulmayan, güçlü bir bürokrat izlenimi yaratmıştı. Nitekim uyguladığı politikalarla finansal göstergeler nihayet toparlanmaya başlamıştı.

Grafik: Bloomberg

Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yapan Ağbal, MB’deki koltuğundan ayrılışından bu yana para politikası hakkında tek bir kelime dahi etmedi.

Ancak Ağbal’ın sadece resmi günlerde attığı tweetler bile sosyal medyada ‘geri dön’ çağrılarına yol açıyor. Tabii bu durum, Ağbal’ın görevi bıraktığı sırada 7,26 TL seviyesinde olan dolar kurunun bugün 17,25’i aşarak rekorlar kırmasıyla ilgili.

Bir takipçi Ağbal için ”İktidardaki son yetenekli adam” ifadesini kullanırken, bir diğeriyse ”Sen gittiğinden beri gelecek belirsiz” diyor.

Bloomberg, beş ay görevde kalmasına rağmen Ağbal’ın hatırasının halen taze olduğunu yazdı. Ağbal’ın sosyal medyada en popüler paylaşımıysa ”Görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” olmaya devam ediyor.

Ağbal ayrıca Merkez Bankası’nın eylülde faiz indirmeye başlamadığı toplantısından önce öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaşmıştı. Ağbal’ın bu imalı yazısında “Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer alıyordu.