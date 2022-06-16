18 özel hastane SGK’yla anlaşmasını bitirdi

MESUDE ERŞAN

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) özel hastanelerle kısmi branş anlaşmasına son vermesi hastaneleri sisteme çekmeye yetmedi. Kısmi branş anlaşması bulunan 24 hastaneden, 18’i kurumla tüm branşlarda anlaşmak yerine, sistemden çıkmayı tercih etti. Sadece altı hastane tüm branşlarda anlaşmaya gitti.

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SGK’nın 875 kamu, 135 üniversite, 1419 özel hastane olmak üzere toplam 2 bin 429 hastaneyle hizmet sözleşmesi bulunuyordu. Özel hastanelerin sadece 24’ünün kısmi branşlarda anlaşması vardı.

Kısmi anlaşmada kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi yer alıyordu. Hastanelerin diğer branşlarından hizmet almak için SGK güvencesi kullanılamıyordu.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı 27 Mayıs’ta yayımladığı duyuruda, özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiğini ilan etmişti.

1 Hazirandan itibaren kısmi sözleşmeleri fesheden kurum, hastanelere karar vermeleri için 7 Haziran’a kadar süre tanımıştı.

Aslında hastanelerin ‘kısmi’ hali devam ediyor

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan İstanbul Tabip Odası, özel hastaneler tüm branşlarda SGK’yla anlaşsa bile her branş için kadrolarının yüzde 40’ının kurum kapsamı dışında kalabildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu hastanelerde ise her branş için kadronun yüzde 60’ının SGK’da tanımlı olması yeterli. Yani yüzde 40 SGK kapsamı dışında kalabiliyor. Dolayısıyla aslında hastanelerin ‘kısmi hali’ devam ediyor.”

‘Hastaların cebinden daha çok para çıkacak‘

SGK’nın hastaların mağduriyetlerini kaldıracağını iddia ettiğini hatırlatan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak sistem içine girmeyen hastanelerde takipli hastaların ‘kardiyoloji, onkoloji, organ nakli’ gibi bölümlerdeki takiplerinin bir süre sonra ne olacağı belirsiz. Hastaların izlemleri sadece bulunduğumuz zamanı, birkaç günü kapsamaz. Aylarca, yıllarca takip gerektiren hastaların ceplerinden daha fazla para çıkmasının yolu açıldı.”

Yalan haber yapan ATV’yi RTÜK’e şikayet ettiler

Bazı televizyonların söz konusu gelişmeyi ‘çarpıtarak’ haberleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar dendi: “Çarpıtma haberlerle ‘özel hastaneler artık ücretsiz’ diyen ATV haber kanalıyla ilgili RTÜK’e başvurduk. SGK’nın gerekçeleri bazı medya kanallarında, kamu sağlık sistemindeki çöküşü gizlemenin ve hedef şaşırtmanın aracına çevrildi. SGK’nın özel sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmedeki yüzde 200 fark ücreti alınması bir yana bu sınırda kalmadığının herkes tarafından bilindiği gerçeği gizlenmeye çalışıldı.”

Sistemden çıkanların çoğu İstanbul’da

Açıklamada ayrıca SGK sistemi dışına çıkan hastanelerin çoğunun İstanbul’da bulunduğu belirtildi.

Binlerce hekimin bu hastanelerde çalıştıkları ve türlü gerekçelerle hak kaybına uğratıldıklarını söylenen açıklamada, şöyle devam edildi: “Bu düzenlemenin halkın sağlığı derdiyle yapıldığını düşünmüyoruz. AKP iktidarının sağlık sisteminde yarattığı ‘bozuk düzen’ içinde dikkat dağıtma çabası olarak değerlendiriyoruz. Gerek bu hastanelerde çalışan hekim meslektaşlarımızın gerekse de hastaların yaşayacağı mağduriyetin takipçisiyiz.”

Öte yandan SGK gerekçesini şöyle açıklamıştı:

“Yapılan düzenlemeyle vatandaşlarımızın başvurduğu sağlık hizmeti sunucusunda ihtiyacı olan tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavilerini almaları sağlanmış olup sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasıyla özellikle kemoterapi hastalarının mağdur olacağı şeklinde basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil, tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır.”