TFF’de yeni başkan Mehmet Büyükekşi: Ali Koç ‘FETÖ’ gerekçesiyle karşı çıkmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi başkanlığa seçildi.

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Ankara JW Marriott Oteli’nde düzenlenen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158’ini alan Büyükeşi, TFF’nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51’i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor: Yalçın Orhan, Nüket Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

Büyükekşi’nin listesindeki isimlerden Nüket Küçükel Ezberci aynı zamanda Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliği de yapıyor.

Fenerbahçe adaylığa karşı çıkmıştı

Fenerbahçe Kulübü, Büyükekşi’nin aday gösterilmesine ”FETÖ’den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın aile ferdinin TFF başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri göz ardı edilebilir mi” açıklamasıyla karşı çıkmıştı.

Büyükekşi’nin adaylığının ardından elinde konuyla ilgili bilgiler olduğunu ifade eden Ali Koç, “Elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum; yumuşak karın oluşturulabilecek bir durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin konuyu da takip etmesini istiyorum” demiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenmişti.