AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ konuştu: ‘Kral çıplak’ demenin zamanı

‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP’li bazı isimleri ve ‘yandaş’ gazetecileri eleştirdi, “Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır” dedi.

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Türk Demokrasi Vakfı’nın etkinliğinde konuşan Arınç, AKP’lilerin bu toplantıya katılmamasını üzerinden siyasetin geldiği noktayı eleştirdi.

Bazı AKP’lilerin ‘korktuğunu’, bazılarında ‘paranoya’ geliştiğini anlatan Arınç, şunları söyledi: “Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri… ‘Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim’ diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Sütten çıkmış ak kaşık da değiliz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var: ‘Orada olursam mahvoldum, bittim.’ Arabasının plakası FG olduğu için ‘Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir’ denen bir Türkiye’deyiz.”

Arınç sözlerine şöyle devam etti: “Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır itibar kazanır.

Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı’nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.

Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar AK Parti’ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti’yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları, ey bir başkası ‘Partimizin düşüncesi budur’ diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz? Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?”