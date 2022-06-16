Dava gözlem raporu: Mayısta 37 gazeteci hakim karşısındaydı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) raporuna göre mayısta 37 gazeteci, 29 farklı davada hakim karşısına çıktı.

Fotoğraf: TGS

Gazetecilere açılan davalarda soruşturma konularındaki ağırlık ‘terörizm’ suçlarına ait.

Mayıs 2022 Dava Gözlem Raporumuz çıktı!



• 11 şehirde 43 duruşma takip edildi.

• Aralarında 79 aktivist, 37 gazeteci ve 20 öğrencinin olduğu 174 kişi yargılandı.

• 2 gazeteciye toplamda 29 ay hapis cezası



👉 Detaylar :https://t.co/2GQKSXaarw

📝Rapor: https://t.co/HAn92uojG8 pic.twitter.com/WohDel0kJC — MLSA (@mlsaturkey) June 15, 2022

Bu suçlamalara kanıt gösterilen delillerin yüzde 26’sını gazetecilerin haber, fotoğraf ve makaleleri oluşturdu. Ayrıca sosyal medya paylaşımları da gazetecilere yöneltilen ‘terör’ suçlamalarına gösterilen deliller arasında yerini aldı.

İki gazeteciye toplamda 29 ay hapis, Berkin Elvan haberlerine para cezası

Mayısta gazetecilerin yargılandığı ve karara bağlanan iki davada toplamda 29 ay 20 gün hapis cezası çıktı. Gazeteci Reyhan Çapan, Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 12 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanan bir haber gerekçe gösterilerek ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçundan bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Zelal Tunç’sa kamu kaynaklarının fütursuzca harcandığını gösteren ‘Yıkımı yapıp kaybolmuşlar’ ve ‘4 milyon 500 bin TL karşılığında peşkeş çektiği Muradiye Şelalesi kaderine terk edildi’ başlıklı haberleri gerekçe gösterilerek ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Reyhan Çapan, Özgür Gündem’in yazı işleri müdürü olduğu dönemde (2013-2014) gazetenin eş genel yayın yönetmeni Eren Keskin’le birlikte, 2013-2014 yılları arasında gazetede çıkan ‘Berkin Elvan’ı terörist tanımladılar’, ‘Uyan artık be çocuk’, ‘Berkin uykuda failler sokakta’, ‘Berkin eyleminde altı kişiye gözaltı’ ve ‘Berkin’siz yeni yıla girmiyoruz’ haberleri gerekçe gösterilerek ’18 yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklayacak şekilde yayın yapmak’ suçundan ayrı ayrı 12 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.