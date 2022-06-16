Emma Thompson: Orta yaşlı kadınların cinsel mutluluğu kimin umurunda!

İngiliz oyuncu Emma Thompson’ın başrolündeki film, cinselliğini genç bir erkekle yeniden keşfetmek isteyen orta yaşlı kadının hikayesini anlatıyor.

‘Good Luck to You, Leo Grande’ bu haftasonu bazı ülkelerde gösterime giriyor. Emekli, boşanmış, cinsel açıdan mutsuz Nancy Stokes, genç seks işçisi Leo Grande ile kendini keşif yolculuğuna çıkıyor.

Başroldeki Thompson film vesilesiyle Britanya Vogue’una verdiği röportajda soruyor: “Orta yaşlı kadınların cinsel tatmini kimin umurunda?”

‘Dört sayfada bağımlı oldum’

Thompson filmin hikayesinin sık rastlanan türden olmadığı söylüyor: “Senaryoyu yazan Katy Brand ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Hiç orgazm olmamış 62 yaşında dindar bir kadın olan emekli öğretmen Nancy ve ‘işe aldığı’ 28 yaşındaki Leo’nun hikayesi. Dört sayfa okudum ve bağımlısı oldum.”

Thompson, 19 günde çekilen filmin entim sahneleriyle ilgili zorlandığını şöyle anlatıyor: “Hiç tanımadığınız bir gencin önünde tamamen soyundunuz mu bilmiyorum ama bunun ürkütücü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 60’larınızdaysanız ve son dönemde çok fazla abur cubur yemişseniz…”

Yönetmen de çırılçıplak

Filmin yönetmeni Sophie Hyde, oyuncuların işini kolaylaştırmak için kendisi de soyunmuş: “O da bize çırılçıplak katıldı. Üçümüz tamamen çırılçıplak kaldık ve bedenlerimiz hakkında konuştuk. Neyi sevip neyi sevmediğimizi anlattık. Benim listem her ikisinden de daha uzundu. Ama bu deneyim bana, çıplaklığın ne kadar yüceltici olabileceğini hatırlattı. Saklanacak hiçbir şey olmadığında dürüst olmak daha kolaydır ve bu kaçınılmaz olarak alçakgönüllülüğü getirir. Ondan sonra da korkacak pek bir şey kalmaz.”

Kadınların zevki kimin umurunda!

Thompson röportajda, “Orta yaşlı kadınların herhangi bir cinsel tatmin veya zevk alıp almadığını bilen veya umursayan var mı” diye soruyor ve kadın cinselliğiyle ilgili çarpık algılardan bahsediyor: “Küçük yaşlarımızda, Cosmo dergisi kafamızı orgazm hikayeleriyle şişirdi. Orgazm bir ‘başarı hikayesi’ gibi kapak konusu olurdu. Bu bir tür zorbalık. Sonra, yaşlı kadınların seks konusunda ‘aşırı istekli’ olabileceği anlatıldı. Can sıkıcı, banal, boş hikayeler…”

Emma Thompson durumun yalnızca orta ya da ileri yaştaki kadınlar için değil tüm kadınlar için geçerli olduğunu düşünüyor: “Aslında, yaşlı ya da genç, kadınların cinsel mutluluğunun kimsenin önceliği olduğunu sanmıyorum.”