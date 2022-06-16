Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Çürük’ yanıtı: Paniktesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine “Çürük” diye küfreden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Paniktesin Erdoğan.”

Fotoğraflar: AA

Bugün AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, şunları demişti: “Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu’ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir döneminde kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetleri milletin hayrına değildir.”

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok.”