Erdoğan: Kazanmak dışında bir ihtimali olmayan seçime gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan bir seçime daha gidiyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhafazakar kadınlara seslenmesine de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında muhafazakar genç kadın seçmene seslenerek, C”HP eski CHP değil; siz de eski siz değilsiniz. Aynı değerleri savunuyoruz” demişti.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:

* Her seçim bizim için rövanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz. Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.

* Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan bir seçime daha gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için zor değil. 11 milyon üyemiz var. Her üyemiz bir üye sağlarsa seçimden önce seçimi kazandık demektir.

* Bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? İnsanda biraz utanma olsa bu lafları ağzına almaz. Bunlarda yalan gibi, çarpıtma gibi utanmazlık da diz boyu. Milletimiz inşallah, şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa orada bunlara hak ettiği cevabı verecektir.

* Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu’ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir döneminde kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetleri milletin hayrına değildir.