Bankacıdan Fed yorumu: TL için değer kaybı senaryosuna devam

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararı sonrası dolar/TL, 17,25 üstündeki yukarı yönlü direncini sürdürürken TL’de değer kaybının süreceği endişesi hakim.

Dünkü toplantısında Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Bu, 1994’ten bu yana en sert faiz artışı.

Dün 105,79 ile 20 yılın zirvesine çıktıktan sonra Fed kararıyla yönünü aşağı çeviren dolar endeksi bugün yüzde 0,2 yükselişle 104,96’dan işlem gördü.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed’in dünkü kararı ve ileri dönük faiz artışı mesajları sonrası dolar endeksinin kademeli olarak mevcut 105 seviyesinden 110’a doğru yükselmesini bekliyoruz. Bu TL için değer kaybı baskılarının devam edeceği küresel bir senaryo anlamına geliyor” dedi.

Bugün iç piyasada Merkez Bankası’nın haftalık para banka ve döviz rezervi istatistikleri de takip edilecek. Bankacıların hesaplamalarına göre Merkez Bankası net rezervlerinin 10,52 milyar dolardan 8,5 milyar dolara doğru gerilemesi bekleniyor.