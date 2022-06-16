İzmir’deki evinde sabah saat 6’da gözaltına alınan gazeteci İnci Hekimoğlu serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Artı Gerçek yazarı Hekimoğlu, Diyarbakır’da 16 meslektaşının tutuklandığı saatlerde gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülmüştü.

Diken’e konuşan avukat Berna Babaoğlu ifade işlemlerinin bittiğini ve Hekimoğlu’nun serbest bırakıldığını söyledi.

Gün boyu gözaltında tutulan gazeteci, ‘örgüt propagandası yapmak’la suçlandı.

Hekimoğlu 18 Mayıs’ta CİMER üzerinden yapılan bir şikayet nedeniyle gözaltına alındı. Kendisine 2014’te attığı bir tweet, 2015’te attığı iki tweet, 2017’de de yaptığı bir retweet hakkında sorular soruldu.