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Yaramazlara biraz batar!

‘Sansür’ yasasıyla ‘korku iklimi’ hazırlığı: ‘Binlerce kişi soruşturulacak’


Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Adalet Komisyonu’ndan geçen ‘sansür yasası’yla seçimden önce bir ‘korku iklimi’ yaratılacağını söyledi.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yüzlerce kişinin yargılanacağını belirten Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Akdeniz “Yargılananlara ‘Bu kadar da olmaz artık’ tepkisi gösterenler de yargılanacak” dedi.


Fotoğraf: Reuters

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği ama hukukçular tarafından ‘sansür yasası’ denilen kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Buna göre ‘halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı’ olarak tarif edilen ‘bilgiyi’‘kamu barışını bozmaya elverişli’ olarak tanımlanan şekilde ‘yayan’ kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bu düzenlemenin seçim öncesinde iktidarın elindeki en önemli ‘silahlar’dan olacağını söyleyen Akdeniz, daha önce de şunları söylemişti: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”

Akdeniz’in tweetleri şöyle:

‘Sansür yasası’ komisyondan geçti

Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

Sansür raporlandı: 14 yılda 467 bin siteye erişim engeli

AKP’nin ‘seçim hazırlığı’: Sosyal medya ve haber siteleri için 60 maddelik taslak

Erdoğan: Sosyal medyayla ilgili attığımız adım gençliği rahatlatmak için

Erdoğan ‘teyakkuzda’: Sosyal medya demokrasi için tehdit

Düzenleme şekilleniyor: Sosyal medya başkanlığı gündemde

Yeni sosyal medya yasası: ‘İktidar kendi lehine suç yaratıyor’

Sansür raporlandı: 14 yılda 467 bin siteye erişim engeli

Türkiye gazetesinin haberi: Sosyal medya düzenlemesiyle ‘yalan haber’e beş yıl hapis

Prof. Akdeniz: Sosyal medya düzenlemesi muhalifleri susturmak için

AKP’den sosyal medya önerisi: ‘Dezenformasyon’ yapana hapis cezası

‘Sosyal medya’ kanunu Resmi Gazete’de

Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

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