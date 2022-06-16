‘Sansür’ yasasıyla ‘korku iklimi’ hazırlığı: ‘Binlerce kişi soruşturulacak’

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Adalet Komisyonu’ndan geçen ‘sansür yasası’yla seçimden önce bir ‘korku iklimi’ yaratılacağını söyledi.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yüzlerce kişinin yargılanacağını belirten Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Akdeniz “Yargılananlara ‘Bu kadar da olmaz artık’ tepkisi gösterenler de yargılanacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği ama hukukçular tarafından ‘sansür yasası’ denilen kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Buna göre ‘halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı’ olarak tarif edilen ‘bilgiyi’, ‘kamu barışını bozmaya elverişli’ olarak tanımlanan şekilde ‘yayan’ kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bu düzenlemenin seçim öncesinde iktidarın elindeki en önemli ‘silahlar’dan olacağını söyleyen Akdeniz, daha önce de şunları söylemişti: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”

Akdeniz’in tweetleri şöyle:

2. Kamuoyundan uzun zaman sır gibi saklanan bu geniş kapsamlı teklif çok kısa sürede, çok yüzeysel ve cılız tartışmalar sonucunda kanunlaşacak. Zaten önünüze böyle bir teklif konulduğu zaman süreç belli, Meclisten bir anda geçecek, muhalefet ne dese bir şey değişmeyecek. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 16, 2022

4. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu, siyasi nitelikli haber ve içerikleri hedef alacak, "endişe duyan" duyarlı vatandaşların suç duyuruları ile binlerce kişi soruşturulacak, bunlar "kamu barışını bozmaya elverişli" olmasa dahi, aylarca soruşturmalar devam edecek. + — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 16, 2022