CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan: İstifa etmeyeceğim, ev sahibiyim

CHP’den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben istifa etmeyeceğim. Ben CHP’de kendimi ev sahibi olarak görüyorum” dedi.

Tanju Özcan’ın 16 Mayıs’taki belediye meclisi toplantısında AKP’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırıldı. Özcan’ın bu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar’a yönelik, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor” sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.

Bu sözlerle ilgili CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özcan’ı ‘kesin ihraç’ istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Kararla ilgili Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Tanju Özcan, şunları söyledi: “Savunmam istendiğinde savunmamı hazırlayacağım. Şunu söyleyeyim: Ben istifa etmeyeceğim. Tedbirli olarak disipline vermek aslında siyasi mesajdır, istifa et demektir. Hayır, istifa etmeyeceğim. Bu parti benim partim, yuvam. 1995 yılında gençlik kolu başkanıydım. Kadın kolları ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Ben CHP’de kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Bu parti de kimsenin partisi değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. Atatürk’ün kurduğu partide Atatürk’ün ilkelerini savunmak ve söylemekten başka bir şey yapmadım”.

Özcan, ihraç talebinin arkasında 6 Haziran’da Kılıçdaroğlu’na seslendiği tweetin olduğunu düşünüyor.

1 hafta önce kibir abidesi size “yüreğin yetiyorsa aday ol”demişti Sn Gn Başkanım…sizden ses çıkmadı…siyaset iddia işidir..yol verin ben bu resti göreyim…hazırım inan olsun…sandıkta dürüvereyim defterini…güvenin bana…yenerim!!! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 6, 2022

Özcan, ihraç edilmesi halinde yargıya başvuracağını da bildirdi.