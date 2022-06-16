AKP’li Kurtulmuş maziyi andı: Maalesef TL çok değerliydi, çok şükür uzaklaştık

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Türk Lirası’nın değerli olduğu günler için “Maalesef” dedi: “Çok şükür son yıllarda yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı.”

TGRT’ye konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: “Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1,20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Dövizin çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır.”

TL’nin ‘serüveni’

Numan Kurtulmuş’un kötü andığı ‘değerli TL’ döneminden bugüne dolar karşısında yüzde 1400’den fazla değer kaybedildi.

2000’lerin başındaki kriz dönemi sonrası IMF programıyla toparlan Türk ekonomisi, küresel para bolluğundan da faydalanarak yüklü miktarda yabancı sermaye çekmeyi başarmış, büyüyen ekonomiyle birlikte TL de güçlenmişti. 1 Ağustos 2008’de 1,15’i gören dolar/TL kuru, 2013’e kadar 1-2 bandında hareket etmiş, 2013-2019 döneminde de 3-4 bandına gelmişti. TL’de en önemli kırılmaysa 2018’de geçilen başkanlık sistemi oalrak görülüyor.

Bu dönemde kamuoyunda ‘Pastör Brunson krizi’ olarak hatırlanan kur şokunun etkisiyle ekonomi türbülansa girse de asıl belirleyici olan ‘istikrar’ vurgusu yapılarak geçilen ancak gelişmelerin aksini gösterdiği başkanlık sistemiydi.

Bu dönemde önemli bakanlık ve kurumlarda da görevden almaların ve istifaların ‘olağan’ haline geldiği, keyfi kararların öne çıktığı görülüyor.

Başkanlık sisteminde bugüne kadar yedi bakan istifa etti. Merkez Bankası’nda üç başkan görevden alınırken TÜİK’te beş kere koltuk değişti. Bu değişikliklerin hemen hepsi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararlarıyla uyuşmazlıklardan kaynaklandı.

Son olarak, Erdoğan’ın tüm ekonomi doktrinini karşısına alıp ısrar ettiği “Faiz sebeptir enflasyon netice” görüşüyle Merkez Bankası geçen yıl eylülden aralıka kadar 500 baz puan faiz indirmeye zorlandı ve bunun etkisiyle TL yüzde 85 değer kaybetti, herkesin şüpheyle yaklaştığı resmi enflasyonsa yüzde 70’i geçti.