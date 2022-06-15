Doğrudan yabancı yatırımlarda sert düşüş

Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımlar hız keserken, Türkiye’den yurtdışına giden yatırımların oranı yükselişini sürdürüyor.

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Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre ocak-nisan döneminde net giriş, salgın etkisi görülen 2021’in altında kaldı. Ayrıca yıllar içinde artış eğilimi gösteren Türkiye’den yurt dışına doğrudan yatırımlardaki göreli olarak yüksek seviye de devam ediyor. Ocak-nisan döneminde, yurt dışından Türkiye’ye, 1 milyar 309 milyon dolar yatırım yapıldı, 462 milyon dolar tasfiye (çıkış) gerçekleştirildi. Diğer sermaye (borç verme vb.) girişiyle birlikte net sermaye girişi 847 milyon dolar düzeyine geldi. 1 milyar 684 milyon dolar ile net yurt dışından Türkiye’ye giren yabancı yatırım 2 milyar 545 milyon dolar düzeyine geldi. Türkiye’den yurt dışına giden 1 milyar 535 milyon dolarlık doğrudan yatırım düşüldüğünde, ödemeler dengesi kapsamında yabancı sermaye girişi net 1 milyar 30 milyon dolar olarak belirlendi.

Doğrudan yabancı yatırımlarda, toplam gelen yatırım-giden yatırım oranındaki yüksek seyir yanında, Türkiye’den yurt dışına yapılan sermaye yatırımlarının zaman zaman gayrimenkul hariç sermaye girişinden daha yüksek olduğu da gözlendi.

Yıllık verilerde, gayrimenkul hariç sermaye girişi ve çıkışına bakıldığında, gelen yatırımlar, gidenden yüksek olsa da farkın zaman içinde kapandığı gözlendi. Örneğin, 2007’de 17 milyar dolar fark varken, bu fark son üç yılda 1 milyar doların altına kadar indi. Uluslararası bir gösterge olan, gayrimenkul dâhil edilerek net toplam giriş-net toplam çıkış oranlarına bakıldığında da ödemeler dengesi açısından Türkiye’den yurt dışına giden yatırımın oranının yükseldiği gözlendi. Bu iki eğilim ocak-nisan dönemine de yansıdı. 2022’nin ilk dört ayında Türkiye’den yurt dışına giden yatırım, gayrimenkul hariç gelen yatırımdan 674 milyon dolar daha fazla oldu.