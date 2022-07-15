Akşam Postası / 15 Temmuz 2022

İstanbul’da Yahudi mezarlığına saldırı: Beş çocuk gözaltında

İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Yahudi Mezarlığı’nda 36 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili beş çocuk gözaltına alındı.

Erdoğan, faiz indirimleri sonrası tırmanan enflasyonu 15 Temmuz’a bağladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz için yayınladığı video mesajda, enflasyonun darbe girişiminin devamı olduğunu savundu: “İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız.”

Mahkeme kararını yok sayan TÜGVA, Büyükada İskelesi’nde yaz kursu açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geçen yıl mahkeme kararını göstererek tahliye etmek istediği ancak kaymakamlıkça engellendiği Büyükada Vapur İskelesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Ekonomist Yeşilada: AKP’nin zenginleri paraları yurt dışına kaçırdı

Ekonomist Atilla Yeşilada, iktidar sözcülerinin ‘düşecek’ söylemlerinin aksine enflasyonun üç haneleri göreceğini belirtti. Yeşilada, iktidarın döviz kurlarının belli seviyeye gelmesini engellemek için alabileceği tedbirlerin, kriz yaratabileceğini söyledi. Yeşilada, ”AKP’nin zenginleri paralarını yurt dışına kaçırdı” dedi.

Araştırma: Boğaz ağrısı Covid-19 belirtilerinde artık başı çekiyor

Britanya’da 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

Bakanlık kaynakları: KYK düzenlemesi hazır, Erdoğan 18 Temmuz’da açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarıyla ilgili çalışmasını tamamladı. Düzenlemenin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 18 Temmuz’daki kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Boğaziçi mezunlarından, sahte isimle gruplara ‘sızan’ genel sekretere istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, sahte isimle Britanya’daki mezunlar grubunda hocalar hakkında bilgi toplamaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal’ı istifa etmeye çağırdı.

Bunalmak başka, sıcak çarpması başka: Belirtileri nasıl ayırmalı, ne önlem almalı

Hava sıcaklıklarındaki artış beklentisi, akıllara ısıya bağlı yaşanabilecek ciddi sağlık sorunlarını getiriyor. Yalnızca sıcaktan bunalıyor musunuz yoksa ölümle sonuçlanabilecek hipertermi mi yaşıyorsunuz? Uzmanlar aradaki farkı anlayabilmek için belirtileri sıralıyor, yaşlılar, çocuklar ve evcil hayvanlar için alınması gereken önlemleri anlatıyor.

En kapsamlı içki araştırması: 40 yaş altı kadehi elinden atsın

Türünün en geniş çaplı araştırması, üzerine yüzlerce çalışma yayınlanan içki tüketiminin faydası-zararı konusunda yeni veriler ortaya koydu.

İzmir için üç günlük ‘orman yangını’ uyarısı,

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre üç gün boyunca İzmir ve çevresinde orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek uyardı.

İkinci yargılamada aynı karar: 12 yaşındaki çocuğun yaşam destek ünitesi kapatılsın

Britanya’da, doktorların ‘geri dönüş şansı olmadığını’ söylediği 12 yaşındaki Archie Battersbee için mahkemeden ikinci kez yaşam destek tedavisinin sonlandırılması yönünde karar çıktı.

CHP’li Akın: BOTAŞ adeta iflas ettirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi kullanmasının iflas göstergesi olduğunu söyledi.