CHP’li Akın: BOTAŞ adeta iflas ettirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi kullanmasının iflas göstergesi olduğunu söyledi.

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ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi aldığını yazmıştı.

Bu anlaşma BOTAŞ’ın LNG ithalatı için aldığı ilk uluslararası kredi.

CHP’li Akın, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın yanlış enerji politikalarının Türkiye’nin enerji arz güvenliğini tartışmalı hale getirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti: “BOTAŞ’ın tarihinde ilk kez doğalgaz alımı için yurt dışından kredi alması, hem Türkiye’nin hem de kurumun finansman sıkıntısı yaşadığını göstermektedir. LNG alımı için yurt dışından kredi kullanmak zorunda kalınması iktidarın Karadeniz’deki doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarının da siyasi rant için yaptığını ortaya koymuştur.”

‘Plansız politikaların bedelini vatandaşlar ödemekte’

Akın, BOTAŞ’ın üç yıl vadeyle yurt dışından aldığı 929 milyon dolar krediyle Türkiye’nin yaklaşık 9 milyar metreküp olan LNG ihtiyacının yalnızca 1 milyar metreküpünün karşılanacağını söyledi: “BOTAŞ’ın LNG alımı için Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir. İktidarın yanlış ve plansız politikalarının bedelini vatandaşlar hem pahalı faturalarla hem de arz güvenliği sıkıntılarıyla ödemektedir. Şubat 2022’de yer altı depolarının boş olması ve plansızlık nedeniyle sanayiye doğalgaz akışının sağlanamadığı ve üretimin durduğu dikkate alındığında BOTAŞ’ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak her yıl zarar etmeye başlayan BOTAŞ’ın şimdi de doğalgaz alımı için yurt dışında kredi almak zorunda kalması, bu kamu kurumunun adeta iflas ettirildiğinin göstergesidir.”