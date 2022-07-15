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Yaramazlara biraz batar!

Haziran, kayıtlara geçen en sıcak altıncı ay oldu


ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) uzmanlarının hesaplarına göre, 2022 Haziran’ı ortalama şimdiye kadar kaydedilen en sıcak altıncı ay oldu. Uzmanlara göre, 2022 de en sıcak 10 yıldan biri olacak.

Fotoğraf: Reuters

NOAA’nın açıklamasına göre, dünyanın ortalama küresel sıcaklığı haziranda 20’nci yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde 16,42 derece olarak kaydedildi.


Sadece kara sıcaklığına baktığımızda haziran, Kuzey Yarım Küre’nin en sıcak ikinci haziranı oldu. Avrupa ve Asya da aynı şekilde bu yıl en sıcak ikinci haziranını yaşadı.

Haziran ayında Kutup buzullarında ciddi bir erime meydana gelerek rekor seviyeye yakın küçüldü. Antarktika sularındaki buzullar eriyerek ortalamanın altında kaldığı ifade edilirken Kuzey kutbundaki buzullarının da sıcaklık sebebiyle ortalamanın altında erdiği kaydedildi. 

En sıcak 10 haziran, 2010’dan sonra kayda geçti.

2022 en sıcak 10 yıl içerisinde olabilir

NOAA’ya göre, 2022’nin ilk yarısı, 14,35 dereceyle şimdiye kadarki en sıcak altıncı yarıyıl oldu.

ABD Çevresel Bilgi Ulusal Merkezi’ne (NCEI) göre, 2022, yüzde 99 ihtimalle en sıcak 10 yıldan biri olacak. Yüzde 11 ihtimale göreyse en sıcak beş yılın içinde olacak.

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