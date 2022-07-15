TBB Başkanı Fincancı: Sadece güvenlikle sağlıkta şiddet önlenemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta şiddetin önlenmesi için hastanelerde kapı güvenlik uygulamasının yetersiz olduğunu söyledi: “Sağlık sistemi değişmeden, sağlıkta dönüşümden vazgeçilmeden, kışkırtılmış sağlık politikaları yerine koruyucu sağlık politikaları geliştirilmeden X-Ray cihazı ve güvenlik görevleriyle şiddet önlenemez.”

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Bakan Koca dün, Twitter hesabı üzerinden 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini söyleyerek sistemin ‘hızla ülke geneline yayılacağını’ yazmıştı: “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı güvenlik sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.”

Evrensel’den Vural Nasuhbeyoğlu’na konuşan Fincancı, şunları dedi: “Sağlıkta şiddetin nedenlerini ortaya koyup bütünlüklü bir çalışma yapmadan şiddet ortadan kalkmaz. Ayrıca diyelim ki güvenlik sistemi kuruldu. Girişte de silah tespit edildi. Bu silah kime nasıl teslim edilecek? Bunun için yeterli personel var mı?”

‘Acillerde poliklinik hizmeti sunarsanız sonuç bu olur’

Öte yandan şiddet olaylarının en fazla acillerde olduğuna dikkat çeken Fincancı, şöyle devam etti: “Acile hasta hızla ve sedyede giriyor. Peki hastada silah varsa nasıl olacak? Şiddet ayrıca sadece silahla, bıçakla uygulanmıyor. Elleriyle, ayaklarıyla, sözleriyle şiddet uyguluyorlar. X- Ray cihazı bunları nasıl tespit edecek?”

Son olarak bir hasta yakınının “Bize bakmıyorlar” diyerek sağlık çalışanlarını hedef gösteren yayın yaptığı Başakşehir Çam ve Şakura Hastanesinin üçüncü basamak hastanesi olduğunu hatırlatan TTB başkanı, şöyle konuştu: “Acil gerçekten acil vakalar içindir. Buralarda poliklinik hizmeti sunmaya çalışırsanız, basamaklandırılmış bir sağlık politikası yerine bunu tercih edersiniz, insanlar buralara ellerini kollarını sallayarak gelirlerse sonuç bu olur.”

‘Peki bu şiddet dilini hangi X-Ray cihazı tespit edip engelleyecek?’

İktidarın hekimleri ve sağlıkçıları değersizleştiren, hedef gösteren diline, son olarak bir imamın şiddeti telkin eden söyleminin de eklendiğini hatırlatan Fincancı “Peki bu şiddet dilini hangi X-Ray cihazı tespit edip engelleyecek? Bu şiddet dili de cezalandırılmalı” dedi.

Az sayıda personelin çok sayıda hastaya bakmaya çalıştığını, kışkırtılmış sağlık politikaları yerine koruyucu sağlık hizmetleri ve basamaklandırılmış bir sağlık politikaları geliştirilmesi gerektiğini, iktidarın sağlık emekçileri ve hekimleri hedef alan şiddet dilinden vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Fincancı “Bunları yapmadan isterseniz saldırganlara müebbet verin sorun çözülmez” dedi.