Bakan Koca: Sağlık kurumlarında kapı güvenlik sistemleri kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarında ‘kapı güvenlik sistemleri’ kurulacağını söyledi.

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Sağlık bakanı, Twitter hesabı üzerinden 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini yazarak sistemin ‘hızla ülke geneline yayılacağını’ yazdı: “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı güvenlik sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.”

Ne olmuştu?

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmüş, meslektaşları sağlıkta şiddeti protesto etmek için tüm Türkiye’de eylemler düzenlemiş ve Türk Tabipleri Birliği 7- 8 Temmuz’da iş bırakma kararı almıştı. Bakan Koca gittiği cenazede protesto edilmişti.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimse), iki gün önce Bakan Koca’ya seslenerek sağlıkta şiddetle ilgili ‘acil önlem’ önerilerini şöyle sıralamıştı:

Sağlık kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.

Sağlık kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.

Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporuyla bu durumun kaldırılması.

Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM’lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.

Koca’ysa sadece hekimlere silah ruhsatı verilmesiyle ilgili öneriyi Twitter hesabı üzerinden sitem ederek reddetmişti.