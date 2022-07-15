Kayseri’de annesiyle Çerkesçe konuşan yurttaşa ırkçılık: ‘İkinci dil konuşulamaz’

Kayseri’de bir genç, annesiyle Çerkesçe konuştuğu için otobüsteki bir kişinin ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Çerkes genci hedef alan kişi, “Bu ülke Türklerin ülkesi, Türk! Her şey Türk’tür, Çerkes değil” sözlerini sarf etti.

Fotoğraf: Twitter

Başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere siyasetçilerin göçmenler üzerinden tetiklediği ırkçılık her yerde kendini gösteriyor. Kayseri’deki bir otobüs yolculuğu sırasında Çerkesçe konuşan yolculara başka bir yolcu ırkçı sözler sarf etti. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, ırkçı söylemleri destekleyenlerin olduğu da görüldü.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, erkek bir yolcu, Çerkesçe konuştuğu aktarılan yolculara karşı ayağa kalkıp bağırdı: “Bu ülke Türklerin ülkesi, Türk! Her şey Türk’tür, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz; Kürt olsun, Çerkes olsun… Kim olursa olsun. Bu ülke Türk’tür.”

Yanındaki kişinin de, “Çift dil konuşulduğunda ülke karışır” diyerek ırkçı söylemlerde bulunan şahsa destek verdiği görülürken ırkçı söylemlere maruz kalan yolcuların ise sadece “Tamamdır abi, eyvallah” dedikleri duyuluyor.

Elini vurarak “Bu ülke Türklerin ülkesi, herkes Türktür, Çerkes değil. Bu ülkede ikinci dil konuşulmaz. Kürt olsun Çerkes olsun kim olursa olsun” diyor. pic.twitter.com/OaC8S9gueF — Akanda Taştekin (@akandatastekin) July 14, 2022

Çerkes Dernekleri Federasyonu yaptığı açıklamada, “Kayseri’de toplu taşıma aracında (belediye otobüsü) annesi ile telefonda anadilinde (Çerkesçe) konuştuğu için bir gencimize, kin ve nefret kusarak sözlü tacizde bulunan ırkçı faşisti şiddetle kınıyoruz. Konu hakkındaki gelişmeleri ve süreci yakından takip edeceğiz” denildi.