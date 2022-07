Orman mühendisi, son yangınlardan örnek verdi: Tesis ve işletmeler dinamit lokumu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Doç. Dr. Cihan Erdönmez, Türkiye’deki son büyük yangınlardan örnek vererek ormanların içindeki her tesis ve işletmenin ‘ormana konmuş dinamit lokumu’ olduğunu söyledi.

Çeşme’deki yangın. (Fotoğraf: AA)

Son günlerde Muğla’nın Datça ilçesi ve İzmir’in Çeşme ilçesindeki iki farklı yerde etkisi iki günü aşan orman yangınları çıkmıştı.

Datça’daki yangının sebebi elektrik trafosu, Çeşme’deki yangınların sebebi kaynak makinesi ve elektrik nakil hattı olarak açıklanmıştı.

Erdönmez’in Twitter üzerinden aktardığına göre bu örnekler ve uzun yıllar boyu istatistikler basit bir gerçeği gösteriyor: “Ormanın içinde ya da yakınındaki her türlü insan faaliyeti temel yangın risklerini oluşturur. Sorun budur, çözüm de oradadır. Geri kalan her şey tamamlayıcı niteliktedir, asli unsur değildir. Ormanların içinde yapılmasına izin verdiğimiz her tesis, her işletme ormana konulmuş dinamit lokumudur. Türkiye’de bu iş akıl dışı boyutlara ulaşmıştır. Buna dur diyecek toplumsal ve siyasal mutabakat mutlaka sağlanmalıdır.

Ormanların insanlardan ve insan faaliyetlerinden arındırılma süreci başarılmadan orman yangınları önlenemez. Uzun vadeli çözümler gerçekleşene kadar kısa vadede ve hiç değilse haziran-ağustos aylarında ormanlardaki türlü insan faaliyeti tatil edilmelidir.”

Yürürlükteki yasanın bu yetkiyi mülki amirlere verdiğini hatırlatan ormancı akademisyen, “Orman idareleri mülki amirleri uyarmalı, mülki amirler de bu yetkilerini kullanırken kamu adına cesur davranmalıdır” dedi.