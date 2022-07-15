En kapsamlı içki araştırması: 40 yaş altı kadehi elinden atsın

Türünün en geniş çaplı araştırması, üzerine yüzlerce çalışma yapılan içki tüketiminin faydası-zararı konusunda yeni veriler ortaya koydu.

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Araştırmaya göre içki kullanımının gençler için ciddi sağlık riskleri yaşıyor ve herhangi bir yararı yok ancak bazı daha yaşlılar az miktarda içkiden fayda görebilir.

ABD’deki Washington Üniversitesi’nin yürüttüğü, halen devam eden en kapsamlı hastalık ve ölüm nedenleri verilerini sağlayan araştırma Global Burden of Diseases (Hastalıkların Global Yükü) böyle diyor.

Dört yıl önce, çalışma arada sırada birkaç kadeh içmenin bile sağlığa zararlı olduğu sonucuna varmış ve devletlerin sağlık otoritelerinin içkiden tamamen uzak durma tavsiyesi vermesini önermişti.

Ancak küresel veriler üzerine yapılan yeni büyük bir analizle araştırmacılar taze sonuçlar elde etti. 40 yaş altındakiler içki tüketimi nedeniyle daha yüksek risk altındalar ancak altta yatan hastalığı olmayan 40 yaş üstündekiler kısıtlı içki tüketiminden fayda görebilir. Örneğin günde bir küçük kadeh şarap azalan kardiyovasküler hastalık, inme ve diyabet riski anlamına gelebilir.

Guardian’ın aktardığına göre saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırma içki tüketimi riskini coğrafi bölge, yaş, cinsiyete göre ortaya koyan ilk araştırma.

En büyük risk 15-39 yaş arası erkeklerde

Yazarları küresel içki tüketimi tavsiyelerinin yaş ve konuma dayandırılarak verilmesi gerektiğini savunuyor. En katı içki tüketimi tavsiyesinin dünya çapında en çok zararlı içki tüketimi riski altında olan 15-39 yaş aralığındaki erkekler için olması gerektiğini söylüyor.

Araştırmanın baş yazarı sağlık ölçütleri alanında çalışan Dr. Emmanuela Gakidou “Mesajımız basit” diyor: “Gençler içmemeli, ancak daha yaşlılar az miktarda içmekten fayda görebilir. Gençlerin içkiden tamamen uzak duracağını düşünmek gerçekçi olmayabilir yine de insanların bilinçli karar verebilmesi için son bulgular üzerinden iletişim kurmanın önemli odluğunu düşünüyoruz.”

204 ülkede içme alışkanlıları analizine göre 2020’de toplamda 1,34 milyar insanın zararlı miktarda içki tükettiği tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre zararlı miktarda içki tüketenlerin yüzde 59’u 15-39 yaş arasındaki erkekler, yani içkinin hiçbir faydasını görmediği gibi riski teşkil ettiği yaş grubu.

2020 Global Burden of Disease verileri kullanılarak yaralanma, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler gibi içki tüketimin sağlık açısından oluşturduğu 22 riske bakıldı.

Bu bilgiyi kullanarak araştırmacılar hiç içmeyen biriyle kıyasla sağlığı için risk almadan bir kişinin ne kadar içki tüketebileceğini hesapladı.

Sağlık riskini artırmayacak şekilde içilebilecek içki miktarının yaşla birlikte arttığı görüldü. Araştırmacılar standart bir içkiyi yüzde 13 alkol oranına sahip 100 ml bir kadeh kırmızı şarap ya da yüzde 3,5 alkollü 375 ml bira olarak aldı.

40 yaş üstüne ‘birazcık’ içki faydalı olabilir

Buna göre 15-39 yaş aralığındaki erkeklerin sağlığını kaybetme riski almadan içebileceği içki günde yalnızca 0,316 standart içki. Aynı yaş grubundaki kadınlar içinse bu miktar 0,273 yani standart içkinin yaklaşık dörtte biri.

40 yaş üstüne gelince… Herhangi bir altta yatan hastalığı olmadığı sürece ‘birazcık’ içmeleri iskemik kalp hastalığı, inme ve diyabet riskini azaltmakla ilişkilendirildi.

Güvenli içki tüketimi miktarı 40-64 yaş aralığında günde yarım standart içkiden iki standart içikiye değişiyor. 65 yaş üstü içinse içki tüketiminden zarar görme riski üç standart içkiden sonra başlıyor.