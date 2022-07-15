İkinci yargılamada aynı karar: 12 yaşındaki çocuğun yaşam destek ünitesi kapatılsın

Britanya’da, doktorların ‘geri dönüş şansı olmadığını’ söylediği 12 yaşındaki Archie Battersbee için mahkemeden ikinci kez yaşam destek tedavisinin sonlandırılması yönünde karar çıktı.

Fotoğraf: Holly Dance

Archie Battersbee (12), 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk, başkent Londra’daki Kraliyet Londra Hastanesi’ne kaldırıldı. O tarihten beri komada olan Battersbee’nin doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee buna karşı çıktı ve mesele mahkemeye taşındı. Yüksek mahkeme, 13 Haziran’da, hastane yönetimi ve doktorları haklı bularak yaşam destek üniversitesinin kapatılmasını kararlaştırdı. Kararla yıkılan anne-baba temyize gitti. Temyiz mahkemesi 29 Haziran’da kararı bozarak davanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi.

Yeniden yargılama sonucunda da yaşam destek ünitesinin kapatılması yönünde karar çıktı. Hakim Hayden, hastane yönetimi ve doktorları haklı buldu.

‘Sürdürmek boşuna olur’

Tedaviye devam edilmesinin boşuna olacağını belirten hakim, ”Devam etmek yaşamını uzatmaz ölüm sürecini uzatır. Annesi Archie’nin bir savaşçı olduğunu söylüyor ve eminim öyledir ama bu savaş artık Archie’nin kontrolünde değil. Beynindeki hasar onun bedeni üzerindeki kontrolünü elinden aldı” dedi.

Tıbbi verilerin çocuğun durumunda düzelme kaydedilmediğine ve iyileşme umudunun da olmadığına işaret ettiğine dikkat çeken hakim, bu kararı üzülerek aldığını ifade etti.

Archie Battersbee’nin ailesi mahkeme salonundaydı. Ailenin avukatlarından biri ellerinde kalan hukuki yolları denemeye devam edeceklerine işaret etse de bu konuda kesin bir açıklama yapılmadı.

Oğlunun beynindeki hasarın, ‘internette dahil olduğu bir etkinlik, bir yarışma’yla ilintili olduğunu düşünen anne Holly Dance ve baba Paul Battersbee, soluk aldığı sürece yaşadığını vurgulayarak, ‘Tanrı onu alana kadar gitmesine izin vermeyeceklerini‘ söylemişti.