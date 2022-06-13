12 yaşındaki çocuğun yaşam destek ünitesi ‘mahkeme kararı’yla kapatılacak

Britanya’da, yüksek mahkeme, komadaki bir çocuğun tedavi sürecinin sonlandırılmasına hükmetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Archie Battersbee (12), 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen Battersbee, başkent Londra’daki bir hastaneye kaldırıldı.

O tarihten beri Kraliyet Londra Hastanesi’nde komada olan çocuğun doktorları, beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek yaşam desteğinin sonlandırılmasını istedi.

Annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee buna karşı çıktı ve Hristiyan Hukuk Merkezi’nin desteğiyle hukuki mücadele başlattı. Aynı zamanda kamuoyunun desteğini alabilmek için kampanya da hazırlandı.

Yüksek mahkemenin aile biriminde, geçen hafta üç gün süren duruşmalarda uzmanlar, çocuğun ‘geri dönüş’ şansının olmadığını ve yaşam destek ünitesinin kapatılması gerektiğini savundu.

Fotoğraf: Hollie Dance

Hastaneyi yöneten, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çatısı altındaki Barts NHS Vakfı’nın avukatları da doktorların ‘Archie için en doğru olan kararın alınması için çabaladıklarını’ söyledi.

Mahkeme kararıyla yıkıldıklarını söyleyen Holly Dance, temyize gideceklerini açıkladı.

‘Archie’den vazgeçmeyeceyiz’

Oğlunun beynindeki hasarın, ‘internette dahil olduğu bir etkinlik, bir yarışma’yla ilintili olduğunu düşünen Dance, karar açıklandıktan sonra yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Büyük hayal kırıklığı oldu benim için. Oğlumun yanı başında olmam gerekirken mahkeme işleriyle uğraştım. Bir MR sonucundan yola çıkıp ‘ölmüş olabileceği’ kanısına varılması doğru değil. Ailemizin isteklerini reddetmesi de korkunç bir durum. Archie’ye yeteri kadar zaman verilmedi. O hala nefes alıyor, elimi tuttu ve annesi olarak onun hala yanımda olduğunu biliyorum. Beyin ölümü sonrasında kendine gelen mucizevi vakalar biliyorum. Tanrı kendisi alana kadar gitmesine izin vermeyeceğim. Temyize gideceğiz. Archie’den vazgeçmeyeceğiz.”

Hakim Arbuthnot, kararında, 31 Mayıs’ta çekilen MR’a göre Archie Batterbee’nin o gün ‘öldüğü’ kanısına varıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: ”Kraliyet Londra Hastanesi’ndeki tıp profesyonellerine Archie Battersbee’nin cihaz destekli (mekanik) olarak soluk almasına son vermeleri için izin veriyorum. Ailesinin ona olan bağı inanılmaz. Ama Archie solunum cihazına bağlı kalırsa, ani ölümle sonuçlanabilir, iyileşme şansı yok. Archie’nin ölmüş olduğu kanaatine varmasaydım da yaşam destek hizmetinin onun için en doğru şey olduğu kanısına varmazdım. Atılacak adımlar yasaya uygun.”

NHS yetkililer, yaşam destek ünitesinin kapatıldığı süreçte Archie Battersbee’ye ve aileye ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.